Чи обмінює Росії бійців «Азовсталі» на російських полонених?

росія не могла просто так віддати наших воїнів – вона б "втратила особу", тому було досягнуто домовленості про евакуацію військових з Азовсталі, але на тимчасово окуповані території України, з подальшим обміном їх на російських полонених.
Експерти не виключають, що Кремль може відмовити в обміні захисників Маріуполя, оскільки сьогодні держдума Росії розгляне проект постанови про заборону обміну, а Верховний суд Росії 26 травня розгляне справу про визнання українського батальйону «Азов», проти бійців якого в РФ заведено кримінальну справу. "терористичною організацією".
Підрозділ «Азов» було сформовано у 2014 році у Маріуполі як батальйон Патрульної служби міліції особливого призначення МВС України.. Пізніше полк переведено до складу Національної гвардії України.
Влітку 2014 року невелика група бійців «Азова» брала участь у звільненні Маріуполя від проросійських сепаратистів.. А з лютого 2022 полк захищав Маріуполь від російського вторгнення.
16 травня на користь збереження життя бійців, через гуманітарний коридор було розпочато евакуацію на підконтрольні росії території. Надалі їх мають обміняти на російських полонених.
17 травня спікер держдуми Росії В'ячеслав Володін заявив, що росія не повинна обмінювати українських військових з «Азова», назвавши їх "нацистськими злочинцями". На думку Володіна, вони мають постати перед судом. Він також доручив підготувати з цього питання протокольне доручення. Голова Комітету держдуми з міжнародних справ, в.о.. керівника фракції ЛДПР Леонід Слуцький виступив за скасування мораторію на смертну кару під час вироку бійцям «Азова».
Юрист, керівник правозахисної команди «Перший відділ» Іван Павлов зазначив, що Росія намагається ухвалити закони, які дадуть право судити українських полонених бійців, але це незаконно.
Досі невідомо всіх подробиць евакуації наших воїнів та умов майбутнього обміну. Коли закінчиться вихід наших воїнів із "Азовсталі" – достеменно невідомо. Не маючи всієї інформації про домовленості, робити вірні висновки дуже складно.
Найближчим часом нам варто чекати на масу репортажів російських пропагандистів, відеозаписів допитів, які маскуватимуть під добровільні інтерв'ю.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що евакуація захисників Маріуполя із заводу "Азовсталь" продовжується. До неї залучені найвпливовіші міжнародні посередники.
Найближчим часом нам варто чекати на масу репортажів російських пропагандистів, відеозаписів допитів, які маскуватимуть під добровільні інтерв'ю.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що евакуація захисників Маріуполя із заводу "Азовсталь" продовжується. До неї залучені найвпливовіші міжнародні посередники.
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