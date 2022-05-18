Чи обмінює Росії бійців «Азовсталі» на російських полонених?

08:15 18 травня Київ, Україна

росія не могла просто так віддати наших воїнів – вона б "втратила особу", тому було досягнуто домовленості про евакуацію військових з Азовсталі, але на тимчасово окуповані території України, з подальшим обміном їх на російських полонених.

Експерти не виключають, що Кремль може відмовити в обміні захисників Маріуполя, оскільки сьогодні держдума Росії розгляне проект постанови про заборону обміну, а Верховний суд Росії 26 травня розгляне справу про визнання українського батальйону «Азов», проти бійців якого в РФ заведено кримінальну справу. "терористичною організацією".



Підрозділ «Азов» було сформовано у 2014 році у Маріуполі як батальйон Патрульної служби міліції особливого призначення МВС України.. Пізніше полк переведено до складу Національної гвардії України.



Влітку 2014 року невелика група бійців «Азова» брала участь у звільненні Маріуполя від проросійських сепаратистів.. А з лютого 2022 полк захищав Маріуполь від російського вторгнення.



16 травня на користь збереження життя бійців, через гуманітарний коридор було розпочато евакуацію на підконтрольні росії території. Надалі їх мають обміняти на російських полонених.



17 травня спікер держдуми Росії В'ячеслав Володін заявив, що росія не повинна обмінювати українських військових з «Азова», назвавши їх "нацистськими злочинцями". На думку Володіна, вони мають постати перед судом. Він також доручив підготувати з цього питання протокольне доручення. Голова Комітету держдуми з міжнародних справ, в.о.. керівника фракції ЛДПР Леонід Слуцький виступив за скасування мораторію на смертну кару під час вироку бійцям «Азова».



Юрист, керівник правозахисної команди «Перший відділ» Іван Павлов зазначив, що Росія намагається ухвалити закони, які дадуть право судити українських полонених бійців, але це незаконно.

"Дуже схоже, що ця законодавча ініціатива пов'язана з великим бажанням російської влади хоч когось зрадити суду, як і було заявлено Путіним у перший день вторгнення. Проте з юридичного погляду переслідування цих людей за участь в «Азові» буде незаконним. Наслідки участі в "терористичній організації" можуть наступати тільки з моменту набуття чинності рішенням про визнання організації такою. Рішення суду про визнання «Азова» "терористичною організацією" з'явиться і набуде чинності після того, як низка бійців цього батальйону було евакуйовано, а фактично перебувають у полоні. Виходячи з правового принципу заборони надання зворотної сили закону, це рішення не може ретроспективно торкнутися діяльності взятих у полон громадян. Однак ми бачимо, що прихильників Олексія Навального судять, незважаючи на те, що Штаби та ФБК діяльність припинили. Втім, можна припустити, що коли йдеться про військово-політичну доцільність, на правові аспекти в Росії за традицією заплющать очі. Варто відзначити також маячну ініціативу депутата Слуцького, який вимагає стратити полонених. Навіть якщо забути про міжнародне право, що регулює поводження з полоненими, і про гуманізм, у Росії поки що діє мораторій на страту. Незважаючи на вихід Росії з Ради Європи, у Росії смертна кара не застосовується. Цей мораторій можна зняти, але для застосування смертної кари як покарання заборона на її застосування у будь-якому випадку має бути скасована до скоєння злочину", - сказав юрист

Досі невідомо всіх подробиць евакуації наших воїнів та умов майбутнього обміну. Коли закінчиться вихід наших воїнів із "Азовсталі" – достеменно невідомо. Не маючи всієї інформації про домовленості, робити вірні висновки дуже складно.



Найближчим часом нам варто чекати на масу репортажів російських пропагандистів, відеозаписів допитів, які маскуватимуть під добровільні інтерв'ю.



Президент України Володимир Зеленський повідомив, що евакуація захисників Маріуполя із заводу "Азовсталь" продовжується. До неї залучені найвпливовіші міжнародні посередники.