Обмін захисників Маріуполя можливий, але не на Медведчука, - мзс рф

Україна стурбована долею депортованих у росію українців. Але особлива увага прикута до повернення на батьківщину військовополонених азовців. Захисники Маріуполя, які вийшли з території заводу Азовсталь, можуть бути обміняні, заявив у понеділок, 23 травня, заступник глави мзс росії Андрій Руденко, пишуть російські ЗМІ.

Жодних подробиць він не надав.

При цьому раніше член російської переговорної групи Леонід Слуцький заявив, що російська влада "вивчить питання" обміну затриманого народного депутата України Віктора Медведчука на захисників Маріуполя, але пізніше відмовився від своїх слів.

У свою чергу, прессекретар президента рф дмитро пєсков заявив, що кремль не збирається обмінювати військових з Азовсталі на Медведчука, оскільки він українець і не має відношення до росії.

За даними міноборони рф, із Азовсталі вийшли майже 2500 українських військових.