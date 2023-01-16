Обмін пораненими та полоненими: Україна та рф домовилися про гуманітарний коридор

У ході триденних переговорів в Анкарі між Україною та росією за участю турецького омбудсмена Шерефа Малкоча українській делегації вдалося домовитися з російською стороною про створення гуманітарного коридору для обміну пораненими та полоненими.
Про це за результатами переговорів повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець, інформує Координаційний штаб із поводження з військовополоненими.
Про це за результатами переговорів повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець, інформує Координаційний штаб із поводження з військовополоненими.
За словами Лубинця, під час зустрічі вдалося змусити росію визнати необхідність повернення в Україну тяжко поранених осіб без будь-яких умов, як це вимагається відповідно до статті 110 Женевської конвенції. При цьому українська сторона наголосила, що йдеться не про обмін, а саме про репатріацію та передала російській стороні список з іменами 800 тяжко поранених українських військовослужбовців.
Також тривають переговори щодо звільнення цивільних українців, які перебувають у полоні ще з 2014 року. Цей перелік налічує 377 осіб. Крім того, обговорювалося питання про порятунок політв'язнів кремля, у переліку яких перебувають 158 українців, переважно кримські татари.
Лубинець також додав, що на 15 січня до нього звернулося понад 20 тисяч сімей, які розшукують своїх рідних.
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