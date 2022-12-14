Обмін полоненими: в Україну повернулися військові, котрі захищали Бахмут
13:36 14 грудня Київ, Україна
У середу, 14 грудня, відбувся черговий обмін полоненими. В Україну з російського полону повернулися 64 військовослужбовці, які воювали на Донецькому та Луганському напрямку, у тому числі брали участь в обороні міста Бахмут
.
"Це офіцери, рядові та сержанти, наші герої. Вдалося також звільнити громадянина США, який допомагав нашим людям - Мурекезі Суеді", - повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак.
Також повернули тіла чотирьох загиблих українських героїв.
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