Обіцяють до 1500 рублів: у росії на концерт на честь анексії українських територій зганяють масовку

12:35 29 вересня Київ, Україна

У п'ятницю, 30 вересня, на червоній площі в москві рашисти збираються влаштувати захід за підсумками "референдумів" про приєднання до росії окупованих Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

За участь обіцяють заплатити від 400 до 1500 рублів. Відповідні оголошення з'явилися в соцмережах, повідомляє телеграм-канал "Можемо пояснити".

«30 вересня проходитиме захід, патріотичний. Оплата 400 після заходу. За часом займе 3-3,5 години, місце проведення - в межах садового кільця москви», - йдеться в одному з чатів масовки, куди вступив кореспондент МП.

В іншому оголошенні говориться, що масовкою можуть бути люди від 18 до 65 років: активні і охайні.

Крім того, на концерт зобов'язують прийти бюджетників - так вони мають "підтримати братній народ та військовослужбовців".

Крім того, на захід звуть студентів в обмін на заліки.



30 вересня очікується виступ путіна за підсумками прийняття до складу росії чотирьох окупованих регіонів України. У цей час у кремлі пройде урочистий захід, куди вже кличуть депутатів держдуми.

Після цього президент може з'явитися на концерті на честь приєднання, як це вже було в 2014 році.