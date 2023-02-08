Обіцяні Україні танки допоможуть відбити російський наступ

Обіцяні Німеччиною подальші поставки танків допоможуть Україні захиститися від нової хвилі російського наступу, що очікується, зазначив міністр економіки Німеччини, віцеканцлер Роберт Хабек.
Про це повідомляє Tagesschau.
Про це повідомляє Tagesschau.
Федеральне міністерство економіки раніше схвалило експорт до України до 178 основних бойових танків Leopard 1A5.
Минулого тижня федеральний уряд уже дав спільну згоду на експорт.
Як повідомлялося, Нідерланди, Данія та Німеччина домовилися про співпрацю для того, щоб передати Україні близько сотні танків Leopard 1 із промислових складів у Німеччині.
Як повідомлялося, Нідерланди, Данія та Німеччина домовилися про співпрацю для того, щоб передати Україні близько сотні танків Leopard 1 із промислових складів у Німеччині.
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