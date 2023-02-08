Обіцяні Україні танки допоможуть відбити російський наступ

10:33 08 лютого Київ, Україна

Обіцяні Німеччиною подальші поставки танків допоможуть Україні захиститися від нової хвилі російського наступу, що очікується, зазначив міністр економіки Німеччини, віцеканцлер Роберт Хабек.



Про це повідомляє Tagesschau.

"Існує велика кількість танків, що надаються для того, щоб відбити російський весняний наступ", - заявив віцеканцлер у Вашингтоні.



Федеральне міністерство економіки раніше схвалило експорт до України до 178 основних бойових танків Leopard 1A5.

"Скільки основних бойових танків Leopard 1A5 буде фактично поставлено до України, залежить від необхідних ремонтних робіт", - йдеться у повідомленні.

Минулого тижня федеральний уряд уже дав спільну згоду на експорт.



Як повідомлялося, Нідерланди, Данія та Німеччина домовилися про співпрацю для того, щоб передати Україні близько сотні танків Leopard 1 із промислових складів у Німеччині.