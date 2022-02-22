Обіцяли відповісти і відповіли: РФ "віддзеркалила" висилку болгарського дипломата

16:18 26 травень Київ, Україна

МЗС Росії прийняв рішення про негайну висилку з країни болгарського дипломата і оголосив його персоною нон грата.

Про це повідомляє МЗС РФ в середу, 26 травня.



Сьогодні посла Болгарії Атанаса Кристіна запросили в МЗС РФ, де йому вручили ноту міністерства про оголошення персоною нон грата співробітника посольства Болгарії в Росії.



У міністерстві пояснили, що захід є відповіддю на ухвалене в квітні Болгарією "нічим не мотивоване рішення" оголосити персоною нон грата дипломата посольства Росії в Софії.



Нагадаємо, влада Болгарії підозрює шість громадян Росії в організації в період з 2011 по 2020 рік чотирьох вибухів на збройових заводах країни. На них зберігалася продукція, що належить болгарському торговцю зброєю Еміліяну Гебреву.