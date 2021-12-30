ОАСК відкрив провадження за позовом Януковича про усунення його з посади президента

19:18 30 грудень Київ, Україна





Раніше, коли Янукович тільки звернувся до ОАСК із проханням відкрити позов, Совгиря зазначала, що вчинити він повинен був до Верховного Суду. Окружний адмінсуд Києва (ОАСК) відкрив провадження за позовом екс-глави України Віктора Януковича до Верховної Ради, повідомила представник парламенту у Конституційному Суді Ольга Совгіря.Раніше, коли Янукович тільки звернувся до ОАСК із проханням відкрити позов, Совгиря зазначала, що вчинити він повинен був до Верховного Суду.

"Відповідно до статті 22 Кодексу адміністративного судочинства України, справи про оскарження актів, дій або бездіяльності Верховної Ради підсудні Верховному Суду як суду першої інстанції, а не ОАСК і оскаржити парламентську ухвалу можна лише протягом 6 місяців, з моменту прийняття", - пояснювала вона.

Незважаючи на це, за даними Совгірі, ОАСК призначив розгляд справи на виклик сторін на 16 лютого 2022 року. Адреса для листування з позивачем вказала місто Ростов-на-Дону Російської Федерації.



Янукович має намір оскаржити своє усунення Радою у 2014 році. Захист екс-глави України називає це рішення антиконституційним та вважає, що законно усунути його від влади можна було лише за допомогою імпічменту.

Нагадаємо, цього року ЄСПЛ розпочав розгляд скарги Януковича проти України щодо подій 21 та 22 лютого 2014 року.



У 2019 році суд заочно визнав його винним у держзраді та пособництві в агресивній війні. Процес тривав 20 місяців, а розслідування злочинів, які він скоїв – п'ять років. Захист колишнього президента подав не менше п'яти апеляційних скарг на вирок, а потім ще кілька скарг на ухвали цього ж суду, який відхилив заяви захисників.