ОАЕ направили в Україну партію генераторів

За два тижні Об'єднані Арабські Емірати передали Україні 2500 генераторів. Про це у п'ятницю, 6 січня, повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів.
Зазначається, що перша частина (1200 генераторів) прибула до України наприкінці грудня. Їх відправили до регіонів, які найбільше постраждали від вторгнення - Херсонську, Донецьку, Луганську, Одеську, Миколаївську, Запорізьку та Київську області.
Сьогодні, 6 січня, Україна отримала ще 1300 генераторів. Їх передадуть об'єктам критичної та соціальної інфраструктури (школи, дитячі садки, медичні заклади, пункти обігріву) у Сумській, Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій областях та у Києві.
Допомога надається в рамках загальної програми гуманітарної підтримки від ОАЕ на 100 млн доларів.
Зазначається, що перша частина (1200 генераторів) прибула до України наприкінці грудня. Їх відправили до регіонів, які найбільше постраждали від вторгнення - Херсонську, Донецьку, Луганську, Одеську, Миколаївську, Запорізьку та Київську області.
Сьогодні, 6 січня, Україна отримала ще 1300 генераторів. Їх передадуть об'єктам критичної та соціальної інфраструктури (школи, дитячі садки, медичні заклади, пункти обігріву) у Сумській, Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій областях та у Києві.
Допомога надається в рамках загальної програми гуманітарної підтримки від ОАЕ на 100 млн доларів.
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