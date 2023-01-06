ОАЕ направили в Україну партію генераторів

16:22 06 січня Київ, Україна

За два тижні Об'єднані Арабські Емірати передали Україні 2500 генераторів. Про це у п'ятницю, 6 січня, повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів.



Зазначається, що перша частина (1200 генераторів) прибула до України наприкінці грудня. Їх відправили до регіонів, які найбільше постраждали від вторгнення - Херсонську, Донецьку, Луганську, Одеську, Миколаївську, Запорізьку та Київську області.



Сьогодні, 6 січня, Україна отримала ще 1300 генераторів. Їх передадуть об'єктам критичної та соціальної інфраструктури (школи, дитячі садки, медичні заклади, пункти обігріву) у Сумській, Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій областях та у Києві.



Допомога надається в рамках загальної програми гуманітарної підтримки від ОАЕ на 100 млн доларів.