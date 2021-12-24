ОАЕ та Ізраїль: офіційно нормалізують відносини

Вперше Об'єднані Арабські Емірати і Ізраїлю за сприяння президента США налагодили офіційні відносини між собою. Це можна назвати справжнім дипломатичним проривом на Близькому Сході.

У спільній заяві, підписаній Трампом, прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху і принцем Абу-Дабі Мохаммедом бін-Заєд, висловлюється сподівання, що цей історичний прорив буде сприяти миру на Близькому Сході.

Про що домовилися

Згідно зі спільним комюніке, ОАЕ та Ізраїль приєднаються до американської ініціативи "Стратегічний план для Близького Сходу". Ізраїль заморожує плани по анексії територій на Західному березі Йордану.

У найближчі тижні делегації Ізраїлю і ОАЕ мають підписати двосторонні домовленості з питань інвестицій, туризму, авіасполучень, безпеки, телекомунікацій, енергоносіїв, охорони здоров'я, культури, навколишнього середовища і відкриття посольств в обох країнах.

Очікується взаємне відкриття посольств і нормалізація торгових зв'язків між Ізраїлем і ОАЕ. При цьому поки не ясно, де саме буде відкрито посольство ОАЕ в Ізраїлі. Більшість посольств знаходяться в Тель-Авіві, але деякі країни, в тому числі і США, перенесли своє посольство в Єрусалим.

Держміністр закордонних справ ОАЕ Анвар Гаргаш заявив, що не варто сподіватися на те, що посольство країни буде розташовуватися в Єрусалимі до тих пір, поки не буде досягнуто мирної угоди між Ізраїлем і палестинцями.

З часу проголошення Держави Ізраїль в 1948 році і що послідувала за цим низки військових конфліктів з арабськими країнами це всього лише третє арабо-ізраїльський мирний угоду. Договір з Єгиптом був підписаний в 1979 році, а з Йорданією - в 1994-му.

Біньямін Нетаньяху назвав день підписання угоди історичним. Посол ОАЕ в Сполучених Штатах Юсеф Аль-Отейба заявив, що ця угода знаменує собою перемогу для дипломатії і для всього регіону.

політична кон'юнктура

Білий дім одним з перших оголосив про угоду. Аналітики відзначають, що, можливо, вона додасть очок президенту Трампу в боротьбі за переобрання. Хоча, за словами дослідника Близького Сходу Сигурда Нойбауера, ставка на угоду в передвиборних інтересах Трампа може не привести до бажаного результату, оскільки єврейська електоральна база підтримує демократів, а чинний президент не користується великою популярністю у них.

Ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху також може розглядати цю "ініціативу світу" з ОАЕ як шанс підвищити свій рейтинг, якщо він вирішить прискорити проведення чергових виборів в Ізраїлі.

Відносини ОАЕ з Вашингтоном покращаться, а домовленості з Ізраїлем можуть виявитися вигідними в економічному і науковому сенсі, а також в плані безпеки.

В цілому ця угода може виявитися як більш, так і менш важливим, ніж здається на перший погляд, відзначають аналітики.

Ніж в спину палестинцям?

Хто точно не в захваті від угоди так це Палестина. Представник ісламістського руху ХАМАС, правлячого в секторі Газа, назвав угоду між ОАЕ та Ізраїлем щодо небезпечного розвитку подій і ударом ножем у спину палестинському народу.

Палестинське керівництво визнало дії еміратських властей зрадою Єрусалиму, мечеті Аль-Акси і справи палестинців.

Що стосується арабського світу, то президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі був першим, хто привітав підписання угоди про нормалізацію відносин між ОАЕ і Ізраїлем.

Ліга арабських держав не планує випускати заяву із засудженням угоди.