Про те, хто міг "скоротити" Чорноморський флот Росії, розповів Арестович.

Внаслідок вибухів в окупованому Севастополі в суботу, 29 жовтня, було вражено чотири російські судна, одне з яких затонуло. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live".
За словами представника ВП, причиною вибуху могли стати іранські безпілотники.
Арестович спрогнозував, що "протягом трьох-чотирьох днів усе стане зрозумілим".
Нагадаємо, напередодні окупаційна "влада" Севастополя заявила, що Чорноморський флот Росії атакував БПЛА, внаслідок чого, за інформацією Міноборони Росії, було пошкоджено морський тральщик Іван Голубець.
В атаці на флот Москва звинуватила Київ і, назвавши цей "теракт" причиною, вийшла із "зернової угоди".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі