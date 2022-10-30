Про те, хто міг "скоротити" Чорноморський флот Росії, розповів Арестович.

12:00 30 жовтня Київ, Україна

Внаслідок вибухів в окупованому Севастополі в суботу, 29 жовтня, було вражено чотири російські судна, одне з яких затонуло. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live".

"У Севастополі, ми ж бачимо, вертоліт літає і стріляє на всі боки. Напевно, friendly fire. Понапивались і почали стріляти один в одного. Результат цього обстрілу - Макаров пошкоджений з невідомим ступенем, а тральщик Іван Голубець отримав у попу friendly fire і рішуче попрямував за флагманом крейсером Москва", - розповів він.

За словами представника ВП, причиною вибуху могли стати іранські безпілотники.

"Напевно, не впоралися з керуванням іранськими дронами. Або переплутали цілі, або вирішили пожартувати, або їх образили.. ... Ось така біда там сталася. За найскромнішими даними, - із двома військовими кораблями, а за нескромними, кажуть, чотири. Подивимося", - додав радник.

Арестович спрогнозував, що "протягом трьох-чотирьох днів усе стане зрозумілим".

Нагадаємо, напередодні окупаційна "влада" Севастополя заявила, що Чорноморський флот Росії атакував БПЛА, внаслідок чого, за інформацією Міноборони Росії, було пошкоджено морський тральщик Іван Голубець.

В атаці на флот Москва звинуватила Київ і, назвавши цей "теракт" причиною, вийшла із "зернової угоди".