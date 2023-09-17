Про подробиці змішаної нічної атаки розповіли у Силах оборони півдня

09:33 17 вересня Київ, Україна

У ніч на неділю, 17 вересня, на більшій частині України було оголошено повітряну тривогу через запуск ракет з території Росії. За даними моніторингових груп, пуски ракет здійснювалися з кількох бортів ТУ-95мс із Волгоградського району. Усі ракети, що летіли на західну Україну, розгорнулися та попрямували до Одеської області.

Як заявила прес-секретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, нічна атака росіян на Україну була змішаною.. Окупанти використовували дрони-камікадзе та ракети.

"Ми передбачили такий розвиток подій. Окупанти готуються до таких атак певний період часу. Він настає напередодні значних подій", - зазначила Гуменюк.

За її словами, росіяни намагалися заплутати українську протиповітряну оборону, оскільки ворожі ракети змінювали напрямок, виконували складні маневри.

Але протягом атаки може бути залучено виведення на курс ракетоносія морського базування і можуть залучити і такі ракети.. Також спостерігаємо маневри ракети. Ворог продовжує шукати максимально ефективну для себе тактику. Наша бойова робота триває", - сказала речник.

Нагадаємо, в Україні була масштабна тривога через ракетну загрозу.