Про подробиці змішаної нічної атаки розповіли у Силах оборони півдня

У ніч на неділю, 17 вересня, на більшій частині України було оголошено повітряну тривогу через запуск ракет з території Росії. За даними моніторингових груп, пуски ракет здійснювалися з кількох бортів ТУ-95мс із Волгоградського району. Усі ракети, що летіли на західну Україну, розгорнулися та попрямували до Одеської області.
Як заявила прес-секретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, нічна атака росіян на Україну була змішаною.. Окупанти використовували дрони-камікадзе та ракети.
За її словами, росіяни намагалися заплутати українську протиповітряну оборону, оскільки ворожі ракети змінювали напрямок, виконували складні маневри.
Нагадаємо, в Україні була масштабна тривога через ракетну загрозу.
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