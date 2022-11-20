Про невдачі путін боягузливо мовчить, за нього відповідають інші

09:21 20 листопада Київ, Україна

Глава Кремля тримає інформаційну паузу, коли російські війська на фронті програють. Він вважає за краще говорити лише про перемоги, а от погані новини залишає іншим спікерам. Про це у суботу, 19 листопада, йдеться у публікації Associated Press.

"Коли російське військове керівництво оголосило, що вони виводять війська з Херсона, у залі не вистачало однієї людини - президента Володимира Путіна. У той час як міністр оборони Сергій Шойгу та генерал Сергій Суровікін, головнокомандувач росією в Україні, декламували причини відступу перед камерами, путін відвідував неврологічну лікарню в Москві, спостерігаючи, як лікар виконує операцію на мозку. Пізніше того ж дня він виступив на іншому заході, але не згадав про відступ з Херсона - найбільш принизливий відхід Росії в Україну. У наступні дні він публічно не коментував це", - йдеться у політичному аналізі.

У статті зазначили, що Херсон був єдиною значущою перемогою армії Росії.. На початку цього року Москва незаконно анексувала Херсонську область разом із трьома іншими українськими областями. У вересні путін особисто проголосивши, що "люди, які живуть у Луганську та Донецьку, Херсоні та Запоріжжі, стають нашими громадянами назавжди". Проте у Херсон повернули синьо-жовті прапори України.

"Путін цього тижня, здається, був зосереджений на всьому, крім війни. Він обговорював процедури банкрутства та проблеми автомобільної промисловості з чиновниками, спілкувався з губернатором Сибіру про збільшення інвестицій у регіони, розмовляв зі світовими лідерами та зустрічався з новим президентом російської академії наук. У вівторок він провів відеонараду з меморіалів Другої світової війни. Це був день, коли він мав виступити на саміті G20 в Індонезії, але він не тільки вирішив не брати участь, але навіть не приєднався до нього за допомогою відеоконференції. Мітинг пам'яті Другої світової війни став єдиним останніми днями, на якому згадали українські міста, але не Херсон", - зазначили аналітики. "Система путін побудована таким чином, що в поразках звинувачують когось іншого: ворогів, зрадників, удар ножем у спину, глобальну русофобію - що завгодно", - додали вони.

Нагадаємо, глава Кремля Володимир Путін провів нараду з постійними членами ради безпеки Росії. Воно було присвячене питанням цивільної оборони.