Про масову атаку на медіа України повідомив Держцентр кіберзахисту при Держспецзв'язку

06:53 11 червня Київ, Україна

Війна йде не лише на полі бою і в політиці, а жорстокий напад російських хакерів зазнає український кіберпростір. Про чергову масову атаку на українські медіа попереджає Держспецзв'язку.

"Урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA [Держцентр кіберзахисту, - ред.], що діє при Держспецзв'язку, попереджає про масове розсилання небезпечних електронних листів з темою "СПИСОК посилань на інтерактивні картки". Розсилки здійснюються, зокрема, серед мед України (радіостанції, газети, новинні агенції тощо). Встановлено понад 500 адрес одержувачів", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що електронні листи містять програму у вигляді документа "СПИСОК посилань на інтерактивні картки.docx", відкриття якого може призвести до завантаження шкідливої програми CrescentImp.

"Якщо ви стали жертвою кібератаки – терміново інформуйте команду CERT-UA", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські хакери здійснили кібератаку на державні організації України із використанням шкідливої програми Cobalt Strike Beacon.