Про контрнаступ та результати виходу «Вагнера» з поля бою – головне з нового інтерв'ю Залужного

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний дав інтерв'ю американському виданню The Washington Post, в якому говорив про темпи контрнаступу, знищення танків Leopard та результати відходу Вагнера з поля бою.
Головне з інтерв'ю:
Про темпи контрнаступу
Українські війська щодня досягають певної позиції під час контрнаступу, навіть якщо йдеться про просування лише на 500 метрів, сказав Залужний в інтерв'ю американському виданню.
Теза про те, що контрнаступ України відбувається повільніше, ніж очікувалося, "дратує" головнокомандувача, зазначає The Washington Post.
Він заявив, що для успішного просування на фронті Україні потрібно більше всіх видів зброї, значно більше снарядів і обов'язково винищувачі F-16, щоб мати перевагу в повітрі, але вони навряд чи надійдуть до осені.
За його словами, блок НАТО ніколи б не почав наступ без переваги у повітрі, а українська авіація значно поступається російській.
Про "знищені" леопарди
В інтерв'ю Залужний підтвердив знищення кількох танків Leopard німецького виробництва, які Україна отримала вперше наприкінці зими 2023 року.
Ми не використовуємо Леопарди на парадах чи фото з політиками чи знаменитостями. Вони приїхали сюди на війну. А Леопард на полі бою не Леопард, а мета, додає Залужний.
Про результати виходу "Вагнера"
Після збройного заколоту ПВК Вагнер та її відходу з поля бою ситуація суттєво не змінилася і наступ не полегшився Україні, заявив Залужний.
В інтерв'ю Залужний підтвердив знищення кількох танків Leopard німецького виробництва, які Україна отримала вперше наприкінці зими 2023 року.
Ми не використовуємо Леопарди на парадах чи фото з політиками чи знаменитостями. Вони приїхали сюди на війну. А Леопард на полі бою не Леопард, а мета, додає Залужний.
Про результати виходу "Вагнера"
Після збройного заколоту ПВК Вагнер та її відходу з поля бою ситуація суттєво не змінилася і наступ не полегшився Україні, заявив Залужний.
Найгірший сценарій
Найгірший сценарій - це застосування ядерної зброї.. Відповідаючи на запитання про те, чи примушує загроза застосування Росії ядерної атаки Залужного відмовитися від боротьби за контроль над ЗАЕС у найближчій перспективі, головнокомандувач відповів, що це його не зупиняє.
Найгірший сценарій - це застосування ядерної зброї.. Відповідаючи на запитання про те, чи примушує загроза застосування Росії ядерної атаки Залужного відмовитися від боротьби за контроль над ЗАЕС у найближчій перспективі, головнокомандувач відповів, що це його не зупиняє.
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