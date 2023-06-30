Про контрнаступ та результати виходу «Вагнера» з поля бою – головне з нового інтерв'ю Залужного

14:00 30 червня Київ, Україна

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний дав інтерв'ю американському виданню The Washington Post, в якому говорив про темпи контрнаступу, знищення танків Leopard та результати відходу Вагнера з поля бою.

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Про темпи контрнаступу

Українські війська щодня досягають певної позиції під час контрнаступу, навіть якщо йдеться про просування лише на 500 метрів, сказав Залужний в інтерв'ю американському виданню.



Теза про те, що контрнаступ України відбувається повільніше, ніж очікувалося, "дратує" головнокомандувача, зазначає The Washington Post.

«[Контрнаступ] це не шоу, яке весь світ дивиться і на яке робить ставки. Щодня кожен метр даються кров'ю, - цитує видання Залужного.

Він заявив, що для успішного просування на фронті Україні потрібно більше всіх видів зброї, значно більше снарядів і обов'язково винищувачі F-16, щоб мати перевагу в повітрі, але вони навряд чи надійдуть до осені.

За його словами, блок НАТО ніколи б не почав наступ без переваги у повітрі, а українська авіація значно поступається російській.

"Мені не потрібно 120 літаків. Я не збираюся загрожувати всьому світу. Досить дуже обмеженої кількості. Але вони потрібні. Іти проти росії з її сучасними Су-35 – це як іти в наступ із луком та стрілами. Адже їхня авіація – це зброя іншого покоління", - сказав Залужний

Про "знищені" леопарди

В інтерв'ю Залужний підтвердив знищення кількох танків Leopard німецького виробництва, які Україна отримала вперше наприкінці зими 2023 року.



Ми не використовуємо Леопарди на парадах чи фото з політиками чи знаменитостями. Вони приїхали сюди на війну. А Леопард на полі бою не Леопард, а мета, додає Залужний.



Про результати виходу "Вагнера"

Після збройного заколоту ПВК Вагнер та її відходу з поля бою ситуація суттєво не змінилася і наступ не полегшився Україні, заявив Залужний.

"Ми не відчули, що їх [росіяни] захист десь послабшав", - зазначає головнокомандувач.

Найгірший сценарій

Найгірший сценарій - це застосування ядерної зброї.. Відповідаючи на запитання про те, чи примушує загроза застосування Росії ядерної атаки Залужного відмовитися від боротьби за контроль над ЗАЕС у найближчій перспективі, головнокомандувач відповів, що це його не зупиняє.