Про що Зеленський говорив з президентом Польщі

Зеленський в ході телефонних переговорів з польським президентом обговорив коронавірус, Донбас і ситуацію в Білорусі. Пресслужба Президента України також розповіла, що в бесіді з Анджеєм Дудою Володимир Олександрович торкнувся питання історичної пам'яті.
Зазначено, що президенти двох країн обговорили кроки, спрямовані на протидію поширенню коронавірусу та мінімізації впливу пандемії на громадян України та Польщі. У цьому Зеленський подякував Дуді за надану практичну допомогу польської сторони.
Президент України ознайомив співрозмовника з актуальною ситуацією безпеки на Донбасі та зусиллями, які докладає Україна для забезпечення стійкого миру. Володимир Зеленський висловив подяку офіційній Варшаві і особисто Анджею Дуді за тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.
Співрозмовники погодилися з важливістю підтримки традиційно високої динаміки двостороннього політичного діалогу. Дуда з вдячністю прийняв запрошення Володимира Зеленського відвідати Україну з візитом у жовтні цього року.
Президент України порушив питання історичної пам'яті, а саме - внесення до реєстру військових поховань і відновлення легальної української могили на горі Монастир біля села Верхрата. Президент Польщі зазначив, що сподівається, що вже до наступної зустрічі глав держав це питання буде знято з порядку денного.
Президенти України та Польщі також обмінялися думками щодо розвитку ситуації у Білорусі. Глава української держави відзначив спільність підходів України та Євросоюзу в оцінках внутрішньополітичної кризи в сусідній країні.
Раніше у Варшаві заявили, що ще навесні створення політичної платформи Польщі, України та Литви включало участь Білорусі. Люблінський трикутник повинен був бути квадратом з Білоруссю, заявив директор Східного департаменту МЗС Польщі Ян Хофмокл.
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