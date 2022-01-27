Про що Зеленський говорив з президентом Польщі

Зеленський в ході телефонних переговорів з польським президентом обговорив коронавірус, Донбас і ситуацію в Білорусі. Пресслужба Президента України також розповіла, що в бесіді з Анджеєм Дудою Володимир Олександрович торкнувся питання історичної пам'яті.

Зазначено, що президенти двох країн обговорили кроки, спрямовані на протидію поширенню коронавірусу та мінімізації впливу пандемії на громадян України та Польщі. У цьому Зеленський подякував Дуді за надану практичну допомогу польської сторони.

"Ще раз підтверджую готовність України приєднатися до реалізації запропонованого вами плану міжнародного співробітництва після завершення пандемії коронавірусу. Бажаю якнайшвидшого одужання всім полякам, які проходять через випробування коронавірусною хворобою", - сказав Володимир Зеленський.

Президент України ознайомив співрозмовника з актуальною ситуацією безпеки на Донбасі та зусиллями, які докладає Україна для забезпечення стійкого миру. Володимир Зеленський висловив подяку офіційній Варшаві і особисто Анджею Дуді за тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

"Ви повинні знати, що там, на Донбасі, живуть люди, які дуже хочуть миру і які цінують зусилля для його досягнення. Сьогодні відбувається зустріч радників лідерів країн Нормандської четвірки в Берліні. Сподіваюся, що зустріч лідерів країн Нормандської четвірки відбудеться незабаром", - зазначив Володимир Зеленський.

Співрозмовники погодилися з важливістю підтримки традиційно високої динаміки двостороннього політичного діалогу. Дуда з вдячністю прийняв запрошення Володимира Зеленського відвідати Україну з візитом у жовтні цього року.

Президент України порушив питання історичної пам'яті, а саме - внесення до реєстру військових поховань і відновлення легальної української могили на горі Монастир біля села Верхрата. Президент Польщі зазначив, що сподівається, що вже до наступної зустрічі глав держав це питання буде знято з порядку денного.

Президенти України та Польщі також обмінялися думками щодо розвитку ситуації у Білорусі. Глава української держави відзначив спільність підходів України та Євросоюзу в оцінках внутрішньополітичної кризи в сусідній країні.

Раніше у Варшаві заявили, що ще навесні створення політичної платформи Польщі, України та Литви включало участь Білорусі. Люблінський трикутник повинен був бути квадратом з Білоруссю, заявив директор Східного департаменту МЗС Польщі Ян Хофмокл.