Про що консультував Путін Януковича під час розстрілів на Майдані

17:36 17 листопад Київ, Україна

Наразі, коли розслідування справи про розстріли майданівців завершилося, стали відомі незаперечні факти, що підтверджують пряму участь Володимира Путіна та його свити у подіях Майдану. Саме з 18 по 20 лютого 2014 року, в період активних розстрілів протестувальників на Майдані, президент України Віктор Янукович був на постійному телефонному зв'язку зі своїм куратором з Кремля.

Виступаючи сьогодні, 17 листопада, перед журналістами, заступник голови департаменту у справах Майдану Офісу Генпрокурора Денис Іванов вказав на 11 дзвінків по лінії спецзв'язку, які відбулися між Януковичем та президентом РФ Путіним.

За керівництвом до російських колег зверталися і такі особи як: ексглава МВС Олександр Захарченко – 12 дзвінків своєму куратору з Росії, а ексглава СБУ Олександр Якименко – тричі зв'язувався з директором ФСБ Росії.

А в цей час на Майдані їхні вірні бійці стріляли в беззбройних людей.

Нагадаємо, що завершене сьогодні розслідування з розстрілів на Майдані містить понад тисячу фактів злочину, а матеріали цього розслідування ледве вмістилися в більш ніж 1500 томів.