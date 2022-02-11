Про що говорили Лавров і Блінкен в Ісландії

Ентоні Блінкен і Сергій Лавров в ході закритої двосторонньої зустрічі в Ісландії, яка пройшла вчора пізно ввечері, серед інших тем обговорили питання України.
Про це повідомляє пресслужба Держдепартаменту.
Відзначається, що Блінкен висловив "глибоку стурбованість" через скупчення російських військ на кордонах і окупованих територіях України.
Відзначається, що Блінкен висловив "глибоку стурбованість" через скупчення російських військ на кордонах і окупованих територіях України.
Також Блінкен заявив про рішучість президента Джо Байдена захищати громадян США та інтереси країни у відповідь на дії РФ, які завдають шкоди американцям або їхнім союзникам.
"Секретар чітко заявив, що Росія повинна звільнити американських громадян Пола Вілана і Тревора Ріда, щоб вони могли повернутися додому до своїх родин", - йдеться в повідомленні.
"Секретар чітко заявив, що Росія повинна звільнити американських громадян Пола Вілана і Тревора Ріда, щоб вони могли повернутися додому до своїх родин", - йдеться в повідомленні.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі