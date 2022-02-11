Про що говорили Лавров і Блінкен в Ісландії

12:02 20 травень Київ, Україна

Ентоні Блінкен і Сергій Лавров в ході закритої двосторонньої зустрічі в Ісландії, яка пройшла вчора пізно ввечері, серед інших тем обговорили питання України.

Про це повідомляє пресслужба Держдепартаменту.



Відзначається, що Блінкен висловив "глибоку стурбованість" через скупчення російських військ на кордонах і окупованих територіях України.

"Держсекретар Блінкен висловив нашу глибоку стурбованість з приводу поточного розгортання російських військ в Україні і біля неї, дій РФ проти Голосу Америки, Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода, а також здоров'я Олексія Навального і репресій проти опозиційних організацій", - повідомляють в Держдепі.

Також Блінкен заявив про рішучість президента Джо Байдена захищати громадян США та інтереси країни у відповідь на дії РФ, які завдають шкоди американцям або їхнім союзникам.



"Секретар чітко заявив, що Росія повинна звільнити американських громадян Пола Вілана і Тревора Ріда, щоб вони могли повернутися додому до своїх родин", - йдеться в повідомленні.