Про що говорив Зеленський на пресмарафоні (повне відео)

17:47 26 листопад Київ, Україна

Сьогодні, 26 листопада, пройшов пресмарафон "30 питань президенту України". Він розпочався о 12:00 і тривав понад чотири години.



Пресмарафон за участю президента України Володимира Зеленського було присвячено «екватору» його каденції. До участі у цьому заході було запрошено журналістів із 30 ЗМІ.



На пресмарафоні Зеленський підтвердив, що користувався гелікоптерами Державної служби з надзвичайних ситуацій для перельотів у період з 19 по 22 листопада.



Також глава держави розповів, що можливість запровадження в Україні онлайн-голосування з часу виборів цілком імовірна.



Володимир Зеленський відокремився від компанії "Студія квартал 95" і заявив, що не отримує дивідендів від показу серіалів компанії в Росії.



Зеленський заявив, що оточення Ахметова може готувати державний переворот в Україні.



Зазначимо, що Зеленський вже проводив пресмарафон у громадському харчуванні – 10 жовтня 2019 року у Kyiv Food Market.



Нагадаємо, з нагоди 100 днів перебування на посаді президента 10 жовтня 2019 Зеленський провів 14-годинний пресмарафон. Зеленський відповідав на запитання журналістів упродовж усього дня.