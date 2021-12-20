Про що говорив Зеленський на пресмарафоні (повне відео)

Сьогодні, 26 листопада, пройшов пресмарафон "30 питань президенту України". Він розпочався о 12:00 і тривав понад чотири години.
Пресмарафон за участю президента України Володимира Зеленського було присвячено «екватору» його каденції. До участі у цьому заході було запрошено журналістів із 30 ЗМІ.
На пресмарафоні Зеленський підтвердив, що користувався гелікоптерами Державної служби з надзвичайних ситуацій для перельотів у період з 19 по 22 листопада.
Також глава держави розповів, що можливість запровадження в Україні онлайн-голосування з часу виборів цілком імовірна.
Володимир Зеленський відокремився від компанії "Студія квартал 95" і заявив, що не отримує дивідендів від показу серіалів компанії в Росії.
Зеленський заявив, що оточення Ахметова може готувати державний переворот в Україні.
Зазначимо, що Зеленський вже проводив пресмарафон у громадському харчуванні – 10 жовтня 2019 року у Kyiv Food Market.
Нагадаємо, з нагоди 100 днів перебування на посаді президента 10 жовтня 2019 Зеленський провів 14-годинний пресмарафон. Зеленський відповідав на запитання журналістів упродовж усього дня.
Пресмарафон за участю президента України Володимира Зеленського було присвячено «екватору» його каденції. До участі у цьому заході було запрошено журналістів із 30 ЗМІ.
На пресмарафоні Зеленський підтвердив, що користувався гелікоптерами Державної служби з надзвичайних ситуацій для перельотів у період з 19 по 22 листопада.
Також глава держави розповів, що можливість запровадження в Україні онлайн-голосування з часу виборів цілком імовірна.
Володимир Зеленський відокремився від компанії "Студія квартал 95" і заявив, що не отримує дивідендів від показу серіалів компанії в Росії.
Зеленський заявив, що оточення Ахметова може готувати державний переворот в Україні.
Зазначимо, що Зеленський вже проводив пресмарафон у громадському харчуванні – 10 жовтня 2019 року у Kyiv Food Market.
Нагадаємо, з нагоди 100 днів перебування на посаді президента 10 жовтня 2019 Зеленський провів 14-годинний пресмарафон. Зеленський відповідав на запитання журналістів упродовж усього дня.
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