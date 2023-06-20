NYT: Україна заплатила мільйони доларів за зброю, яку досі не отримала

19:52 19 червня Київ, Україна

Україна ще не отримала певної зброї, за яку заплатила підрядникам сотні мільйонів доларів. При цьому частина засобів і техніки, отриманої силами оборони від союзників, виявилася настільки старою, що вона вважалася придатною лише для того, щоб розібрати на запчастини.



Про це повідомляє The New York Times із посиланням на дані, отримані від джерел.

"Документи українського уряду показують, що станом на кінець минулого року Київ заплатив постачальникам зброї понад 800 мільйонів доларів після російського вторгнення в лютому 2022 року за повністю або частково невиконані контракти", — йдеться у публікації.

Як зазначають журналісти, двоє людей, які брали участь у закупівлі зброї Україною, сказали, що частину цієї зброї було врешті-решт доставлено, а в деяких випадках посередники повернули гроші.. Проте станом на початок весни 2023 року Україна сплатила сотні мільйонів доларів, у тому числі державним компаніям, за зброю, яка так і не змогла отримати. При цьому заступник міністра оборони Володимир Гаврилов, який займається закупівлями озброєнь, у недавньому інтерв'ю підтвердив, що Україна мала проблеми з підрядниками щодо виконання контрактів.



Видання наголошує, що за масштабів закупівлі зброї Україною проблеми неминучі.. При цьому після вторгнення Росії у 2022 році західні союзники відправили Україні зброю у десятки мільярдів доларів.

"Станом минулого тижня тільки Сполучені Штати надали військову допомогу на суму близько 40 мільярдів доларів (і ще більше у вигляді фінансової та гуманітарної допомоги), а європейські союзники також надали десятки мільярдів доларів. Крім того, Україна витратила власні мільярди доларів на ринку приватної зброї", - зазначає NYT.

Багато поставок від західних союзників пов'язані із сучасною зброєю, таким як американські системи ППО, які довели свою високу ефективність проти російських безпілотників та ракет. Однак в інших випадках союзники надали Україні обладнання, що накопичилося, яке в кращому випадку потребувало капітального ремонту.