Нинішній формат Східного партнерства неефективний - Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба
хоче обговорити з ЄС майбутнє Східного партнерства, щоб створити формат, який дозволить задовольнити націнтереси України.
Про це глава МЗС заявив під час спільного засідання комітетів Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу та з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва.
"У нинішньому вигляді Східне партнерство - не той формат, який дозволяє ефективно задовольняти національні інтереси Української держави. Відповідно, ми будемо говорити з Європейським Союзом про майбутнє Східного партнерства, але ми не вступимо в цей діалог до того, поки не синхронізуємо своє бачення з парламентаріями", - зазначив міністр.
Він додав, що братиме участь у найближчому засіданні парламентського комітету і сподівається на предметну розмову.
"Річ в тому, що на тлі подій в Білорусі, на тлі недавнього збройного конфлікту між Вірменією та Азербайджаном все важче стає уявити, яким чином Східне партнерство може функціонувати в нинішньому форматі. І, на думку України, ми повинні зосередитися на вирішенні своїх національних завдань європейської інтеграції, повинні чітко координуватися з тими країнами, які поділяють цілі європейської інтеграції", - підкреслив Кулеба.
Міністр нагадав, що недавно Київ відвідали міністри закордонних справ Молдови і Грузії, спільно з якими в Києві створено асоційоване тріо для координації дій на треку європейської інтеграції, в тому числі і в політиці сусідства, в Східному партнерстві.
"Ми повинні з європейської інтеграції отримувати максимальні стратегічні вигоди для України, і цей процес повинен бути структурований таким чином, щоб не відволікати Європейський Союз від досягнення стратегічної мети України - членства в ЄС", - додав Кулеба.
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