Нинішній формат Східного партнерства неефективний - Кулеба

17:07 31 травень Київ, Україна

Глава МЗС України Дмитро Кулеба хоче обговорити з ЄС майбутнє Східного партнерства, щоб створити формат, який дозволить задовольнити націнтереси України.

Про це глава МЗС заявив під час спільного засідання комітетів Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу та з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва.

"У нинішньому вигляді Східне партнерство - не той формат, який дозволяє ефективно задовольняти національні інтереси Української держави. Відповідно, ми будемо говорити з Європейським Союзом про майбутнє Східного партнерства, але ми не вступимо в цей діалог до того, поки не синхронізуємо своє бачення з парламентаріями", - зазначив міністр.

Він додав, що братиме участь у найближчому засіданні парламентського комітету і сподівається на предметну розмову.

"Річ в тому, що на тлі подій в Білорусі, на тлі недавнього збройного конфлікту між Вірменією та Азербайджаном все важче стає уявити, яким чином Східне партнерство може функціонувати в нинішньому форматі. І, на думку України, ми повинні зосередитися на вирішенні своїх національних завдань європейської інтеграції, повинні чітко координуватися з тими країнами, які поділяють цілі європейської інтеграції", - підкреслив Кулеба.

Міністр нагадав, що недавно Київ відвідали міністри закордонних справ Молдови і Грузії, спільно з якими в Києві створено асоційоване тріо для координації дій на треку європейської інтеграції, в тому числі і в політиці сусідства, в Східному партнерстві.