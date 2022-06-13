Національна поліція України зібрала дані на понад 2 млн осіб у базі "Блок-пост"

14:27 13 червня Київ, Україна





Про це повідомив глава Національної поліції України Ігор



Відповідаючи на запитання про те, як так вийшло, що величезна кількість ДРГ опинилась у Києві напередодні війни, глава Нацполіції зазначив, що виявлення ДРГ не є прямою компетенцією поліції, проте з першого дня повномасштабного вторгнення росії в Україну поліціянти допомагали спецслужбам боротися з такими групами. У базі Національної поліції "Блок-пост", за допомогою якої під час перевірки виявляють диверсійно-розвідувальні групи, вже містяться дані на понад 2 млн осіб.Про це повідомив глава Національної поліції України Ігор Клименко Відповідаючи на запитання про те, як так вийшло, що величезна кількість ДРГ опинилась у Києві напередодні війни, глава Нацполіції зазначив, що виявлення ДРГ не є прямою компетенцією поліції, проте з першого дня повномасштабного вторгнення росії в Україну поліціянти допомагали спецслужбам боротися з такими групами.

"Для цього у нас створено базу "Блок-пост", куди внесено понад 2 млн даних про членів незаконних збройних формувань як анексованого Криму, так і так званих "ЛНР" та "ДНР". У цій базі – всі злочинці, які є у наших базах даних, які могли бути, наприклад, завербовані, колаборанти тощо.



Вона значно розширилася з початку війни: була інформація на 300 тисяч людей, а за ці місяці війни ми збільшили її до 2 млн людей.



Тобто всіх, хто сідає в поїзд, усіх, хто проїжджає блок-пост, ми перевіряємо через нашу систему і через цей реєстр", - повідомив голова Нацполіції.



Клименко повідомив, що в ході перевірки по цій базі поліціянти виявили понад 230 людей, які перебували в розшуку, і передали їх відповідним органам, а також встановили понад 1500 підозрілих осіб, які можуть бути причетні до диверсійної та колабораційної діяльності.



Крім того, як розповів голова Нацполіції, міжнародні партнери надали українським поліціянтам програму встановлення особи по обличчю.