Національна поліція України зібрала дані на понад 2 млн осіб у базі "Блок-пост"

У базі Національної поліції "Блок-пост", за допомогою якої під час перевірки виявляють диверсійно-розвідувальні групи, вже містяться дані на понад 2 млн осіб.
Про це повідомив глава Національної поліції України Ігор Клименко.
Відповідаючи на запитання про те, як так вийшло, що величезна кількість ДРГ опинилась у Києві напередодні війни, глава Нацполіції зазначив, що виявлення ДРГ не є прямою компетенцією поліції, проте з першого дня повномасштабного вторгнення росії в Україну поліціянти допомагали спецслужбам боротися з такими групами.
Про це повідомив глава Національної поліції України Ігор Клименко.
Відповідаючи на запитання про те, як так вийшло, що величезна кількість ДРГ опинилась у Києві напередодні війни, глава Нацполіції зазначив, що виявлення ДРГ не є прямою компетенцією поліції, проте з першого дня повномасштабного вторгнення росії в Україну поліціянти допомагали спецслужбам боротися з такими групами.
Клименко повідомив, що в ході перевірки по цій базі поліціянти виявили понад 230 людей, які перебували в розшуку, і передали їх відповідним органам, а також встановили понад 1500 підозрілих осіб, які можуть бути причетні до диверсійної та колабораційної діяльності.
Крім того, як розповів голова Нацполіції, міжнародні партнери надали українським поліціянтам програму встановлення особи по обличчю.
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