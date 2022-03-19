Новим ізраїльським послом в Україні став виходець з Санкт-Петербурга

07:01 21 червня Київ, Україна

Ізраїль визначився з вибором кандидатури на посаду надзвичайного і повноважного посла в Україні - ним став виходець з Санкт-Петербурга, Михайло Бродський.



Про це зазначено на facebook-сторінці Бродського.



В прикріпленому до посту матеріалі йдеться, що Бродський народився в 1972 році в Санкт-Петербурзі, а в 1990 році іммігрував в Ізраїль.



У найближчі тижні він приступить до роботи в ролі посла Ізраїлю в Україні, замінивши посла Джоеля Ліона.



У 2002 році Михайло Бродський вже поступив на роботу в Міністерство закордонних справ Ізраїлю. На початку своєї кар'єри близько 5 років він працював пресаташе посольства Ізраїлю в Москві, а через кілька років - директором зі зв'язків з громадськістю посольства Ізраїлю в Лондоні. Бродський був послом в Казахстані і Киргизстані, а через кілька тижнів приступить до роботи в Україні.