Новий заступник керівника Офісу президента

14:00 06 серпень Київ, Україна

Володимир Зеленський призначив нового зампредстедателя Офісу президента, ним став Олег Татаров , його діяльність буде спрямована на створення госполітіки в сфері правоохоронної діяльності.

«Призначити Татарова Олега Юрійовича заступником керівника Офісу президента України», - йдеться в повідомленні.

Відповідний указ №310 / 2020 розміщений на сайті ОПГ в середу, 5 серпня.

«У сферу моїх компетенцій входить формування державної політики в галузі правоохоронної діяльності, експертне-аналітичне забезпечення діяльності Офісу президента України, забезпечення гарантій національної безпеки держави в сферах правоохоронної діяльності, протидії корупції, захисту прав людини», - сказав Олег Татаров

Олег Татаров - доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, адвокат.

Працював в органах внутрішніх справ з 1999 року, зокрема обіймав посаду заступника начальника головного слідчого управління МВС України. З 2014 року займався адвокатською практикою, очолював адвокатське об'єднання.

У 2016 році через Татарова, який захищав інтереси депутата Верховної Ради від Опозиційного блоку Вадима Новинського, стався конфлікт між тодішнім генеральним прокурором Юрієм Луценком і Новинським.