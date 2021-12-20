Новий заступник керівника Офісу президента

Володимир Зеленський призначив нового зампредстедателя Офісу президента, ним став Олег Татаров, його діяльність буде спрямована на створення госполітіки в сфері правоохоронної діяльності.
Відповідний указ №310 / 2020 розміщений на сайті ОПГ в середу, 5 серпня.
Олег Татаров - доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, адвокат.
Працював в органах внутрішніх справ з 1999 року, зокрема обіймав посаду заступника начальника головного слідчого управління МВС України. З 2014 року займався адвокатською практикою, очолював адвокатське об'єднання.
У 2016 році через Татарова, який захищав інтереси депутата Верховної Ради від Опозиційного блоку Вадима Новинського, стався конфлікт між тодішнім генеральним прокурором Юрієм Луценком і Новинським.
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