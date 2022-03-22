Новий законопроєкт президента, який вирішить питання КСУ

10:20 30 жовтня Київ, Україна

Увечері 29 жовтня президент України оголосив суть нового законопроєкту, яким він пропонує скасувати попередні рішення Конституційного Суду про закриття електронних декларацій і скасування кримінальної відповідальності за неправдиві дані про статок чиновників.



Сам проєкт називається "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства". Згадане рішення КС в ньому характеризується як "зухвале і безпрецедентне порушення основних принципів своєї діяльності" і "спроба повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні".



У законі лише 4 основні пункти.



У першому йдеться про те, що рішення КС від 27 жовтня про електронні декларації "є нікчемним (таким, яке не створює правових наслідків) і прийнято суддями Конституційного Суду України в умовах реального конфлікту інтересів".



Раніше в НАЗК, яке перевіряє декларації чиновників на предмет правдивості, заявляли про те, що виявили у кількох суддів КС невідповідності між задекларованими і реальними доходами, що створює для них конфлікт інтересів у цій справі.



Іншим пунктом свого законопроєкту президент пропонує відновити дію норм закону "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу, які недавно скасував Конституційний Суд.



Таким чином глава держави хоче відновити всі повноваження НАЗК і кримінальну відповідальність за неправдиві дані в деклараціях або неподання таких декларацій.



Крім того, президент пропонує Верховній Раді припинити повноваження усього Конституційного Суду.



Слід зазначити, що процедури фактичного звільнення суддів КС Верховною Радою не передбачено ні в Конституції, ні в законах України.



Наприклад, стаття 149-1 Конституції говорить про те, що звільнити суддів КС може тільки сам суд двома третинами голосів від свого складу і при певних підставах для цього.



Нарешті, остання пропозиція від президента - невідкладно розпочати процедуру конкурсу і призначення нових суддів Конституційного Суду.



"Проєкт Закону України розроблено з метою забезпечення дотримання конституційного ладу в Україні і недопущення узурпації влади суддями Конституційного Суду України", - йдеться в пояснювальній записці до президентського законопроєкту.

Коли можуть проголосувати

Наступне пленарне засідання Верховної Ради має відбутися 3 листопада. Але президентську ініціативу ще має розглянути профільний комітет. В "Слузі народу" це може статися вже найближчим часом і є ймовірність, що законопроєкт винесуть на голосування на наступному тижні.



Втім, процес може затягнутися, якщо хтось подасть альтернативний законопроєкт.



Водночас поки невідомо, чи вистачить голосів за нього - у фракції "Слуги народу" кажуть, що серед її депутатів немає єдиної думки щодо ситуації.