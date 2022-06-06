Новий законопроєкт про списання іпотек та кредитів - Гетманцев

08:08 06 червня Київ, Україна

В Україні готується законопроєкт, при якому списуватимуться іпотеки та споживчі кредити, майно за якими було знищено під час війни.

Деталі законодавчої ініціативи озвучив голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев у ефірі телемарафону у неділю, 5 червня.



Так, він зазначив, що за дорученням президента Володимира Зеленського відбулася зустріч з керівником Нацбанку Кирилом Тимошенком та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, під час якої учасники погодили, що цей захід є своєчасним і його треба застосовувати.



Гетманцев назвав кілька важливих положень законопроєкту, що розробляється:

ініціатива стосуватиметься лише сумлінних позичальників, тобто тих, які до війни своєчасно платили за іпотечними зобов'язаннями;





списання набирає чинності за заявою особи, яка взяла іпотечний кредит;





має бути доведено, що майно, придбане за споживчим чи іпотечним кредитом, знищено.

Глава комітету наголосив, що для реалізації законопроєкту кошти виділить держава - за аналогією з компенсаціями за знищене або зруйноване/сильно пошкоджене житло. Проте, уточнив він, наразі із джерелом фінансування ще визначаються: це буде або держбюджет, або допомога партнерів.