Новий штам коронавірусу: Україна поки не буде закривати небо з Британією

Глава Мінінфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що зараз Україна не буде зупиняти авіасполучення з Великобританією.

"Україна поки не буде закривати авіасполучення з Великобританією. У нас візовий режим з британцями, що вже обмежує кількість пасажирів між нашими країнами. Зараз рейси виконуються переважно для повернення українців з навчання з-за кордону додому на різдвяні канікули", - зазначив чиновник.