Новий штам коронавірусу: Україна поки не буде закривати небо з Британією
21:43 21 грудня Киев, Украина
Глава Мінінфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що зараз Україна не буде зупиняти авіасполучення з Великобританією.
"Україна поки не буде закривати авіасполучення з Великобританією. У нас візовий режим з британцями, що вже обмежує кількість пасажирів між нашими країнами. Зараз рейси виконуються переважно для повернення українців з навчання з-за кордону додому на різдвяні канікули", - зазначив чиновник.
За його словами, буде вестися моніторинг ситуації з COVID-19 у
Великобританії і в разі необхідності це рішення змінять.
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