Новий крок до ескалації напруги: 275 одиниць техніки розмістили на Донбасі

12:39 16 січень Київ, Україна

Як заявили нещодавно у Кремлі, ніхто не має права вказувати, що російська армія може робити на своїй території. Але проблема в тому, що або в Кремлі за звичкою брешуть, або російська військова техніка знову заблукала. Росія продовжує нарощувати свою військову присутність не лише на своїй території, що межує з Україною, а й на українській території, яка тимчасово не підконтрольна Києву.

Як повідомила українська сторона в Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню (СЦКК), минулої доби на Донбасі було розміщено 275 одиниць військової техніки, що належить військам РФ. Це стало черговим брутальним порушенням Мінських угод.

До зазначеної техніки входять десятки танків, БМП, гаубиць, самохідних артилерійських установок та комплексів РСЗВ.

Прикриваючи свої гріхи, проросійські бандформування обстріляли поблизу села Василівка безпілотник спостерігачів ОБСЄ.

Крім того, як повідомили в СЦКК, БПЛА СММ малого радіусу зазнали дії глушіння сигналу GPS під час контрольних польотів.

Усе це свідчить про посилення процесу ескалації напруги лінії зіткнення.