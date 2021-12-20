Новий керівник Державного агентства лісових ресурсів

Кабмін на засіданні 15 липня призначив новим главою Держлісагентства директора ДП "Національні інноваційні проекти" Василя Кузьовіча.
Рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, 15 липня.
Сьогодні Кабмін, серед іншого, розглядав ряд кадрових питань, зокрема, про призначення нового керівника Держлісагентства та його зама.
Рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, 15 липня.
Сьогодні Кабмін, серед іншого, розглядав ряд кадрових питань, зокрема, про призначення нового керівника Держлісагентства та його зама.
Відомо, що Василь Кузевич - кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри лісового і садово-паркового господарства Бережанського агротехнічного інституту в Тернопільській області.
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