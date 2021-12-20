Новий керівник Державного агентства лісових ресурсів

17:38 15 липень Київ, Україна

Кабмін на засіданні 15 липня призначив новим главою Держлісагентства директора ДП "Національні інноваційні проекти" Василя Кузьовіча.



Рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, 15 липня.



Сьогодні Кабмін, серед іншого, розглядав ряд кадрових питань, зокрема, про призначення нового керівника Держлісагентства та його зама.

«Кузевич Василь Степанович став головою Державного агентства лісових ресурсів. Болоховець Юрій Віталійович став заступником голови Державного агентства лісових ресурсів », - повідомив народний депутат Олексій Гончаренко

Відомо, що Василь Кузевич - кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри лісового і садово-паркового господарства Бережанського агротехнічного інституту в Тернопільській області.