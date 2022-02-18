Новий прем'єр Японії має намір зустрітися з лідером КНДР

Новообраний глава уряду Японії Есіхіде Суга, який приступив до виконання обов’язків, заявив про бажання Японії нормалізувати відносини з КНДР. Виступаючи вчора, 25 вересня, на політичних дебатах сесії Генасамблеї ООН, прем'єр висловив свій намір зустрітися з главою КНДР Кім Чен Ином навіть без попередніх домовленостей.
Суга додав, що Токіо прагне до нормалізації відносин з Пхеньяном шляхом всебічного вирішення спільних проблем.
Нагадаємо, раніше за кандидатуру Есіхіде Суги як нового прем'єр-міністра проголосували 314 з 462 депутатів ключової нижньої палати парламенту.
Візит японського експрем'єра в храм викликав обурення в Південній Кореї.
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