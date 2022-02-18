Новий прем'єр Японії має намір зустрітися з лідером КНДР

13:04 26 вересень Київ, Україна

Новообраний глава уряду Японії Есіхіде Суга, який приступив до виконання обов’язків, заявив про бажання Японії нормалізувати відносини з КНДР. Виступаючи вчора, 25 вересня, на політичних дебатах сесії Генасамблеї ООН, прем'єр висловив свій намір зустрітися з главою КНДР Кім Чен Ином навіть без попередніх домовленостей.

"Як новий прем'єр-міністр Японії я готовий зустрітися з головою Кім Чен Ином без будь-яких попередніх умов", - зазначив він.

Суга додав, що Токіо прагне до нормалізації відносин з Пхеньяном шляхом всебічного вирішення спільних проблем.

"Таких проблем, як викрадання японських громадян північнокорейською розвідкою, ракетно-ядерна програма КНДР і врегулювання питань сумного минулого", - уточнив прем'єр і підкреслив, що не втратить жодної можливості для досягнення цієї мети.

Нагадаємо, раніше за кандидатуру Есіхіде Суги як нового прем'єр-міністра проголосували 314 з 462 депутатів ключової нижньої палати парламенту.

Візит японського експрем'єра в храм викликав обурення в Південній Кореї.