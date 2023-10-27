Новий прем'єр Словаччини не підтримуватиме військову допомогу Україні

12:31 26 жовтня Київ, Україна

Новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив свою позицію про те, що він не підтримуватиме надання військової допомоги Україні, підкресливши це під час свого виступу перед членами парламентського комітету з європейських справ напередодні саміту лідерів у Брюсселі.



Згідно з інформацією від Aktuality, Фіцо підкреслив свій намір не надавати військову підтримку Україні та висловив думку, що краще продовжувати мирні переговори протягом десяти років, ніж вести безплідні бойові дії одна проти одної.



Прем'єр також зазначив, що, на його думку, у ході поточного етапу війни росія досягла більших територіальних успіхів, ніж Україна.



У своєму виступі перед комітетом він також заявив, що не має наміру підтримувати європейські санкції проти росії, доки не буде оцінено їхній вплив на країни Євросоюзу.