Новий посол України у Польщі Василь Зварич розпочав свою дипмісію

10:15 13 червня Київ, Україна

Новий посол України у Польщі Василь Зварич прибув до Варшави та розпочинає свою дипломатичну місію, про це він написав у Фейсбук.

"Привіт із Польщі! Ми прибули рішуче працювати 24/7 для зміцнення українсько-польської дружби! Разом із Польщею ми сильніші і разом обов'язково переможемо! Дякуємо за солідарність та підтримку України!", - заявив Зварич.

На цій посаді він замінив Андрія Дещицю, який був послом України у Польщі з жовтня 2014 року. Як відомо, президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Дещицю з посади посла України в Польщі та призначив на цю посаду Василя Зварича. Відповідні укази №№43/2022 та 44/2022 від 8 лютого опубліковані на сайті глави держави.

Раніше Зварич був директором Другого територіального департаменту та заступником директора Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ, був радником-посланцем Посольства України в Польщі. Також працював на дипломатичних посадах у посольствах України в Польщі (двічі), Туреччині та США.