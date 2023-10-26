Новий посол Польщі в Україні: історик та журналіст Ярослав Гузі

Польща призначила нового посла України. Новий посол Польщі в Україні - заслужений історик та досвідчений журналіст Ярослав Гузі, якому 68 років. Призначення було офіційно затверджено наказом міністра закордонних справ Польщі Збігнєва Рау, повідомила пресслужба МЗС Польщі.
Водночас були видані накази про призначення послів у В'єтнамі, Боснії та Герцеговині, а також в Анголі.
Відомо, що Ярослав Гузі має великі знання в галузі соціології і пройшов складний шлях у своїй біографії. У період комуністичного режиму він активно протистояв владі і був навіть підданий політичному інтернуванню. На початку 90-х років він був радником міністра оборони та пізніше займався підприємницькою діяльністю.
На посаді посланця Польщі в Україні Ярослав Гузі змінить Бартоша Ціхоцького, який виконував обов'язки з лютого 2019 року.
Водночас були видані накази про призначення послів у В'єтнамі, Боснії та Герцеговині, а також в Анголі.
Відомо, що Ярослав Гузі має великі знання в галузі соціології і пройшов складний шлях у своїй біографії. У період комуністичного режиму він активно протистояв владі і був навіть підданий політичному інтернуванню. На початку 90-х років він був радником міністра оборони та пізніше займався підприємницькою діяльністю.
На посаді посланця Польщі в Україні Ярослав Гузі змінить Бартоша Ціхоцького, який виконував обов'язки з лютого 2019 року.
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