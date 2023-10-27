Новий пакет військової допомоги від США: боєприпаси та ракети для NASAMS та HIMARS

"Допомога щодо безпеки для України - це розумна інвестиція в нашу національну безпеку. Це допомагає запобігти більш масштабному конфлікту в регіоні та стримати потенційну агресію в інших місцях, одночасно зміцнюючи нашу оборонно-промислову базу та створюючи висококваліфіковані робочі місця для американського народу", - йдеться у повідомленні.