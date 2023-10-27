Новий пакет військової допомоги від США: боєприпаси та ракети для NASAMS та HIMARS

10:16 27 жовтня Київ, Україна

США виділили Україні військову допомогу на суму 150 мільйонів доларів, в рамках якої надано боєприпаси та ракети для комплексів NASAMS та HIMARS.

Про це повідомляється на офіційному сайті Пентагону.

Допомога містить 49 видів обладнання та матеріалів, наданих Україні адміністрацією Джо Байдена із запасів Міністерства оборони.

Серед основних компонентів нового пакета допомоги:
  • Додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів (NASAMS).
  • Ракети AIM-9M для протиповітряної оборони.
  • Зенітні ракети Stinger.
  • Додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS).
  • Артилерійські снаряди калібру 155 мм та 105 мм.
  • Ракети з трубчастим запуском, оптичним супроводом та наведенням (TOW).
  • Системи Javelin.
  • Понад 2 мільйони набоїв до стрілецької зброї.
  • Прилади нічного бачення.
  • Підривні боєприпаси для чищення перешкод.
  • Спорядження для холодної погоди.
  • Запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
"Допомога щодо безпеки для України - це розумна інвестиція в нашу національну безпеку. Це допомагає запобігти більш масштабному конфлікту в регіоні та стримати потенційну агресію в інших місцях, одночасно зміцнюючи нашу оборонно-промислову базу та створюючи висококваліфіковані робочі місця для американського народу", - йдеться у повідомленні.