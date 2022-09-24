Новий пакет санкцій проти Росії: нафта, алмази та IT-сфера

13:12 24 вересня Київ, Україна

Європейський союз і країни Великої сімки почали обговорювати нові санкції проти росії через оголошення мобілізації на війну проти України та після заяв російського правителя Володимира Путіна щодо планів анексії окупованих територій України та загроз ядерною зброєю. ЗМІ пишуть, що санкції можуть торкнутися нафти, алмазів та IT-сфери.

"Кремль поставив російську економіку на шлях забуття"

"Додаткові обмежувальні заходи проти Росії будуть введені негайно, якнайшвидше в координації з нашими партнерами. Ми продовжимо підтримувати зусилля України шляхом постачання військової техніки, наскільки це буде потрібно", - заявив Боррель за підсумками зустрічі глав МЗС країн ЄС на полях Генасамблеї ООН.

Санкції будуть як персональні, так і секторальні. До списку санкцій, за словами Борреля, планується включити представників російського керівництва, а також осіб, які беруть участь у підготовці псевдореферендумів. Дипломат не став уточнювати, про які саме санкції йдеться, зазначивши, що вони мають одноголосну підтримку та торкнуться найважливіших секторів економіки.

Глава європейської дипломатії також зазначив, що звернення путіна, в якому він оголосив мобілізацію та пригрозив ядерною зброєю, свідчить про паніку та розпач.

"Очевидно, що путін намагається знищити Україну", - сказав Боррелль.

Виступаючи у цей час у Прінстонському університеті, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що санкції проти росії ефективні.

"Якщо ви подивіться на фінансовий сектор у Росії, побачите, що він зараз на штучному життєзабезпеченні. Російська промисловість лежить у руїнах. Дуже цікаво подивитися на військовий комплекс... Запасних деталей нема. Тож зараз можна побачити, як росіяни "канібалізують" свої холодильники та посудомийні машини, щоб дістати напівпровідники, які вони можуть використовувати для військового комплексу. Кремль поставив російську економіку на шлях забуття", - сказала Урсула фон дер Ляйєн.

23 вересня вже міністри закордонних справ країн Великої сімки після зустрічі в Нью-Йорку виступили із спільною заявою, в якій засудили останні ескалаційні кроки Росії у війні проти України та пообіцяли нові санкції та продовження тиску на Росії.

У G7 підтвердили готовність своїх країн продовжувати економічну, фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку України "так довго і в таких масштабах, як це буде необхідно, щоб забезпечити Україні шлях до свободи, миру, відновлення та економічного розвитку".

Які готуються санкції

Євросоюз ухвалив уже сім пакетів санкцій проти росії. На початку вересня країни G7 розпочали обговорення стелі цін на російську нафту, щоб обмежити можливості Москви фінансувати війну проти України.. Називалася цифра 40-60 доларів за барель.

США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія та Канада опрацьовують деталі плану, намагаючись заручитися підтримкою інших країн, зокрема Індії та Китаю, які скуповують у Росії нафту зі значною знижкою.

Графік запровадження стелі цін хочуть узгодити з шостим пакетом санкцій ЄС, який передбачає нафтове ембарго з 5 грудня та нафтопродуктове - з 5 лютого. При цьому Росія пригрозила припинити продаж нафти країнам, які приєднаються до обмеження цін.

Як повідомляє видання Politico з посиланням на чотирьох дипломатів ЄС, Європейська комісія вже почала готувати нові санкції проти Росії. Пакет передбачає обмеження цін на нафту, а також заборону імпорту алмазів та інших предметів розкоші.

Газета Financial Times пише, що низка держав Євросоюзу, включаючи Польщу та країни Балтії, вимагають від колег по блоку запровадити жорсткіші санкції проти росії після оголошення мобілізації.

Вони представили список заходів, серед яких:

виключення нових банків із системи SWIFT;

заборона імпорту російських алмазів;

обмеження продаж предметів розкоші;

обмеження у сфері IT, кібербезпеки, програмного забезпечення;

запровадження аналогічних санкцій проти Білорусі.

Однак узгодити посилення санкцій з усіма 27 країнами ЄС буде складно, тому головною метою восьмого пакету, на якому зосередяться переговорники, буде встановлення стелі для ціни російської нафти, пишуть FT та агентство Bloomberg.

"Чим більше пропонуєш, тим більше приводів для заперечень виникає у деяких країн", - пояснив дипломат однієї з європейських країн.

Наприклад, заборона на купівлю алмазів вдарить по Бельгії.. А прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан взагалі заявив, що санкції проти росії треба було б скасувати, бо через них сильно подорожчали енергоресурси.

Головними цілями має бути обмеження ціни російської нафти та закриття лазівок для обходу введених раніше заходів, сказав FT інший дипломат.

"Залишилося не так багато продукції для нових санкцій, оскільки ми значною мірою вже розірвали зв'язки із російською економікою", - зазначив він.

Обговорення ЄС стелі цін на російську нафту займе кілька тижнів, буде багато складнощів та позитивний результат не гарантовано, кажуть джерела Bloomberg.. Вони підтверджують, що серед запропонованих заходів – обмеження у технологічному секторі та на торгівлю предметами розкоші.

Тим часом стало відомо, що Єврокомісія розглядає можливість пом'якшення заборони на транспортування вугілля та супутніх товарів із Росії. Процес перебуває у стадії обговорення. В ЄК вважають, що на послаблення слід піти для "забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки в усьому світі". Ряд членів Євросоюзу, включаючи Польщу та країни Балтії, виступають проти.