Новий пакет санкцій: фактор стримування чи "потужна бомба" для економіки РФ

06:31 13 лютий Київ, Україна

За останні пару діб в ефірі відчутно зросла напруга очікування військового вторгнення. Цьому сприяли, як завжди, повідомлення західних ЗМІ. На противагу їм українська влада докладно інформує народ про реальне на сьогодні становище на кордоні з РФ.

У своєму виступі на телебаченні глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів про те, чого варто очікувати українцям від протистояння з Росією, оскільки всі прогнози розвитку подій, що поступають із заходу, поки що не справдилися.

Насамперед, як зазначив Кулеба, сама Україна зараз має дуже сильну військову, дипломатичну та економічну позицію. У щільній партнерській співпраці з Євросоюзом та США було сформовано новий пакет санкцій.

"І це будуть дуже болючі санкції для Російської Федерації. Повірте, вони завдадуть непоправних збитків російській економіці. І це теж фактор стримування", - сказав міністр.

Спираючись на ті дані, які має МЗС, можна бути впевненим у повній готовності України до будь-якого сценарію розвитку подій.

Дмитро Кулеба підтвердив виключення зі списку санкцій відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT. До цього рішення прийшло багато країн ЄС, економіка яких могла б також постраждати.

"Але треба розуміти, якби у цьому пакеті був SWIFT, то це була б атомна бомба, але і без SWIFT цей пакет залишається потужною бомбою", - зазначив Кулеба.

Сенат США розпочав підготовку санкційного пакету проти Білорусі, щоб стримати її активну участь у військовій агресії РФ проти України.

