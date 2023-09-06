Новий пакет допомоги: Україна отримає оборонне обладнання від Швеції

11:25 18 серпня Київ, Україна

Парламент Швеції схвалив надання Україні додаткового асортименту оборонних засобів, згідно з інформацією, поширеною пресслужбою шведського законодавчого органу.



У рамках нового пакету допомоги Україна отримає комплектувальні та товари першої необхідності на загальну суму 1,1 мільярда шведських крон (еквівалентно більш ніж 3,7 мільярда гривень).



На додаток до цього також буде здійснено постачання боєприпасів та пов'язаних з ними компонентів, засобів для розмінування та транспортних засобів на загальну вартість 2,15 мільярда крон (перевищує 7,2 мільярда гривень).



Крім того, шведський парламент погодився на продаж певної кількості ракет типу Rb 99 (AMRAAM) у Сполучених Штатах, які будуть передані Україні для посилення системи протиповітряної оборони.