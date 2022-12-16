Новий пакет допомоги: США мають намір відправити в Україну додаткові системи ППО

18:57 16 грудня Київ, Україна





Кірбі сказав, що росія знову намагається "вселити страх у серця українського народу і зробити все ще важчим, оскільки зараз настала зима".



Адміністрація президента США Джо Байдена у п'ятницю, 16 грудня, засудила нові удари з боку росії по Україні, пише CNN. Координатор Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що атаки "уразили переважно цивільну інфраструктуру".Кірбі сказав, що росія знову намагається "вселити страх у серця українського народу і зробити все ще важчим, оскільки зараз настала зима".

За його словами, незабаром Вашингтон оголосить наступний пакет безпеки для України. Він також додав, що до нього увійде ще більша кількість засобів протиповітряної оборони для країни.

"Думаю, можна очікувати в цьому пакеті додаткових можливостей протиповітряної оборони", - зазначив американський чиновник.

Розмови з Україною про потреби продовжуються, додав чиновник.



Кірбі також оголосив, що перший транш на 53 мільйони доларів обладнання, пов'язаного з енергетикою, вже надійшов до України зі США.

"Сюди входить те обладнання, яке їм необхідне для екстреного ремонту", - сказав він.

За словами Кірбі, його буде більше, щоб виконати зобов'язання США щодо виділення 53 мільйонів доларів енергетичної допомоги.

Кірбі також повідомив, що Сполучені Штати не виявили ознак підготовки наступу окупантів на Київ. Проте американці уважно стежать за розвитком ситуації.