Новий нардеп склав присягу перед парламентом

На сьогоднішньому засіданні Ради склав присягу нардеп від фракції "Голос" Андрій Шараскін.
Так, нардеп склав присягу перед парламентом.
Довідка: Шараскін Андрій Андрійович, народився 20 вересня 1977, громадянин України, протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, керівник ПП "Театральна компанія Андрія Шараскіна", член політичної партії "Голос", проживає в місті Тернополі. Отримав позивний "Богема", перебуваючи на чолі однієї з бойових рот "Правого сектора". Один з кіборгів Донецького аеропорту.
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