Новий нардеп склав присягу перед парламентом

11:52 06 листопада Київ, Україна

На сьогоднішньому засіданні Ради склав присягу нардеп від фракції "Голос" Андрій Шараскін.

"28 жовтня 2020 ЦВК зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, Шараскіна Андрія Андрійовича, включеного до виборчого списку партії "Голос", - заявив голова ВР Дмитро Разумков.

Так, нардеп склав присягу перед парламентом.

"Клянуся на вірність Україні, зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України", - сказав Шараскін.

Довідка: Шараскін Андрій Андрійович, народився 20 вересня 1977, громадянин України, протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, керівник ПП "Театральна компанія Андрія Шараскіна", член політичної партії "Голос", проживає в місті Тернополі. Отримав позивний "Богема", перебуваючи на чолі однієї з бойових рот "Правого сектора". Один з кіборгів Донецького аеропорту.