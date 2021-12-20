Новий начальник Головного управління розвідки Міноборони

На посаду глави ГУР Міноборони призначено бойовий офіцер, який має великий авторитет, Кирило Буданов. За словами Зеленського, Буданов не «кабінетний теоретик", а справжній професіонал з величезним досвідом.
Про це повідомили в прес-служби Глави держави.
Президент зазначив, що рівень і професіоналізм Кирила Буданова не викликають ніяких питань.
Глава держави зазначив, що в системі національної безпеки України саме військова розвідка є ключовим інструментом для захисту державних інтересів.
Володимир Зеленський переконаний, що всі ці завдання будуть по плечу новому керівнику відомства.
Президент вручив Кирилу Буданову службове посвідчення.
Начальник ГУР подякував Президентові за довіру. Він зазначив, що в своїй роботі керуватиметься принципом "Честь понад усе". "Честь понад усе" - ця фраза набагато змістовніші, ніж можна уявити. У неї вкладено майже все. Це формула перемоги. Це вектор, на який потрібно рівнятися, це сенс, суть і основа, на якій в подальшому буде будуватися робота Головного управління розвідки Міністерства оборони України ", - зазначив Кирило Буданов.
Начальник ГУР МОУ підкреслив, що він чітко розуміє поставлені перед ним завдання.
Президент вручив Кирилу Буданову службове посвідчення.
Начальник ГУР подякував Президентові за довіру. Він зазначив, що в своїй роботі керуватиметься принципом "Честь понад усе". "Честь понад усе" - ця фраза набагато змістовніші, ніж можна уявити. У неї вкладено майже все. Це формула перемоги. Це вектор, на який потрібно рівнятися, це сенс, суть і основа, на якій в подальшому буде будуватися робота Головного управління розвідки Міністерства оборони України ", - зазначив Кирило Буданов.
Начальник ГУР МОУ підкреслив, що він чітко розуміє поставлені перед ним завдання.
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