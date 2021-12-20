Новий начальник Головного управління розвідки Міноборони

14:48 10 серпень Київ, Україна

На посаду глави ГУР Міноборони призначено бойовий офіцер, який має великий авторитет, Кирило Буданов. За словами Зеленського, Буданов не «кабінетний теоретик", а справжній професіонал з величезним досвідом.

Про це повідомили в прес-служби Глави держави.

"Президент Володимир Зеленський представив колективу Головного управління розвідки Міністерства оборони України новопризначеного начальника Кирила Буданова", - повідомили в Офісі Президента.

Президент зазначив, що рівень і професіоналізм Кирила Буданова не викликають ніяких питань.

"Це офіцер, який пройшов усі щаблі військової розвідки, прекрасно знає систему зсередини, є учасником бойових дій з перших днів війни, а отже - це не" кабінетний теоретик ", а справжній бойовий офіцер з великим досвідом і великим авторитетом", - сказав Володимир Зеленський .

Глава держави зазначив, що в системі національної безпеки України саме військова розвідка є ключовим інструментом для захисту державних інтересів.

"Її основа - це військові професіонали з великої літери. Неодноразово ваші знання, ваш досвід і майстерність підтверджувалися як в мирних умовах, так і під час війни. За останні роки вам вдалося наростити свої здібності і вийти на новий рівень. Однак ми з вами прекрасно розуміємо - зупинятися рано. Попереду ще багато завдань і викликів ", - підкреслив Президент.

Володимир Зеленський переконаний, що всі ці завдання будуть по плечу новому керівнику відомства.



Президент вручив Кирилу Буданову службове посвідчення.



Начальник ГУР подякував Президентові за довіру. Він зазначив, що в своїй роботі керуватиметься принципом "Честь понад усе". "Честь понад усе" - ця фраза набагато змістовніші, ніж можна уявити. У неї вкладено майже все. Це формула перемоги. Це вектор, на який потрібно рівнятися, це сенс, суть і основа, на якій в подальшому буде будуватися робота Головного управління розвідки Міністерства оборони України ", - зазначив Кирило Буданов.



Начальник ГУР МОУ підкреслив, що він чітко розуміє поставлені перед ним завдання.