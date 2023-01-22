Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відвідає Україну

08:33 22 січня Київ, Україна

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував свою поїздку до України, де планує зустрітися з українським колегою Олексієм Резніковим. Про це Пісторіус сказав в інтерв'ю Bild am Sonntag.

"Це ще не остаточно, але можна сказати точно, що я скоро поїду в Україну. Ймовірно, навіть протягом наступних чотирьох тижнів. У п'ятницю я зустрів свого українського колегу в Рамштайні для інтенсивного обміну. Олексій Резніков – відкрита людина, яка точно знає, чого хоче”, – сказав Пісторіус.

Зазначається, що Україна стане першою країною, яку він відвідає як міністр оборони ФРН.

"Україні терміново потрібні основні бойові танки Leopard. Але на зустрічі до Рамштайну рішення про постачання відклали". Канцелярія все ще чекає, не піддаючись тиску з боку Польщі, зокрема. Пісторіус принаймні наказав, щоб його міністерство підрахувало, скільки німецьких левів працює у Бундесвері та промисловості", - йдеться у матеріалі.

Пісторіус зазначив, що Німеччина "веде дуже тісний діалог" щодо танків з міжнародними партнерами, насамперед із США.

Раніше американське видання Business Insider повідомило, що Міністерство оборони Німеччини навмисне відкладало проведення інвентаризації наявних танків Leopard, щоб не створювати додаткових очікувань і тиску на уряд щодо їхньої можливої передачі Україні. За даними видання, таке розпорядження віддалося лише зараз, із приходом нового глави Міноборони.