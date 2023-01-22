Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відвідає Україну

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував свою поїздку до України, де планує зустрітися з українським колегою Олексієм Резніковим. Про це Пісторіус сказав в інтерв'ю Bild am Sonntag.
Зазначається, що Україна стане першою країною, яку він відвідає як міністр оборони ФРН.
Пісторіус зазначив, що Німеччина "веде дуже тісний діалог" щодо танків з міжнародними партнерами, насамперед із США.
Раніше американське видання Business Insider повідомило, що Міністерство оборони Німеччини навмисне відкладало проведення інвентаризації наявних танків Leopard, щоб не створювати додаткових очікувань і тиску на уряд щодо їхньої можливої передачі Україні. За даними видання, таке розпорядження віддалося лише зараз, із приходом нового глави Міноборони.
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