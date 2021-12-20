Новий імпульс політичного діалогу: Глава МЗС України зустрівся з азербайджанським колегою

18:43 03 грудень Київ, Україна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів зустріч із міністром закордонних справ Азербайджанської Республіки Джейхуном Байрамовим на полях 28-го засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Стокгольмі.

Сторони домовилися надати нового імпульсу політичному діалогу між Україною та Азербайджаном у 2022 році, зокрема, обговорили організацію офіційного візиту в Україну президента Азербайджану Ільхама Алієва, обмін візитами міністрів закордонних справ.

Міністри приділили особливу увагу реалізації масштабних проєктів у галузях енергетики та інфраструктури.

Співрозмовники обговорили низку питань регіонального та міжнародного порядку денного, обмінялися думками щодо ситуації з безпекою в регіоні. Сторони підтвердили незмінну взаємну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та Азербайджану.

Довідка: незважаючи на пандемію COVID-19, починаючи з другого півріччя 2021 року, спостерігається позитивна динаміка у зовнішній торгівлі між Україною та Азербайджаном.

У січні-вересні 2021 р. двосторонні обсяги торгівлі товарами та послугами склали $691,5 млн (↑33,3%): експорт – $294,5 млн (↑6,2%); імпорт – $397 млн (↑64,5%).

6 лютого 2022 року відзначатиметься 30-а річниця встановлення дипломатичних відносин між Україною та Азербайджаном.