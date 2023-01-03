Новий рік в окупованій Макіївці розпочався салютом HIMARS

У Макіївці Збройні сили України поховали під ракетними ударами сотні молодих мобілізованих росіян.
Почався 2023 рік... Хто зміг послухати зворушливе до сліз вітання Президента України Володимира Зеленського. А хтось на фронті захищав спокійний сон українців.. Вони, мабуть, не знали, що такі заходи без узгодження із ЗСУ закінчуються смертельно для гостей-окупантів.
Ось і макіївські мобики потрапили під роздачу подарунків від ЗСУ, HIMARS «поклацували» їх як горіхи.
На момент удару в Макіївському гуртожитку дислокувалися:
Почався 2023 рік... Хто зміг послухати зворушливе до сліз вітання Президента України Володимира Зеленського. А хтось на фронті захищав спокійний сон українців.. Вони, мабуть, не знали, що такі заходи без узгодження із ЗСУ закінчуються смертельно для гостей-окупантів.
Ось і макіївські мобики потрапили під роздачу подарунків від ЗСУ, HIMARS «поклацували» їх як горіхи.
На момент удару в Макіївському гуртожитку дислокувалися:
- 24 вс 20-го загону спеціального призначення ВВ ПРИВО ВС рф;
- 20 вс 360-го навчального полку зв'язку ОВ МВС Росії (в/ч 5204);
- 242 НД 631-го регіонального навчального центру БП ракетних військ та артилерії ЗС Росії.
За попередніми підрахунками, трупів російських військових близько шестисот. Чому така велика кількість мобілізованих росіян була в одному місці? Відповідь проста: уцілілих будівель у Макіївці дуже мало, мобиків намагаються тримати всіх разом, щоб краще доглядати, щоб не напилися чи не надумали дезертувати. Крім того, у підвалі гуртожитку був склад запасів палива і щоб ніхто з місцевих не розікрав, чи самі командири не продали – будівлю «під зав'язку» заселили на той час майбутнім бойовими одиницями.
Слід також зазначити, що російські командири безглузді і бездарні (про це навіть пишуть російські блогери) взагалі не думають про людей і особливо про те, як їх розосередити.
Через тупість, самовпевненість, халатність (і називайте як завгодно) тепер загинули під ракетними ударами сотні молодих, мобілізованих чоловіків, які ще не встигли доїхати до фронту, ще не вступили в бій, ще не встигли навіть почати «захищати цей ваш горезвісний російський світ », а скільки залишилося каліками після поранень і скільки з поранених не побачить світанку наступного дня.
Краще б вони обрали в'язницю, але це їхній вибір.
У Росії заявили, що ліквідовано понад 60 російських окупантів.. За іншими даними, армія путіна втратила 600 своїх бійців.
Ось що пишуть росіяни у своїх ВК:
Слід також зазначити, що російські командири безглузді і бездарні (про це навіть пишуть російські блогери) взагалі не думають про людей і особливо про те, як їх розосередити.
Через тупість, самовпевненість, халатність (і називайте як завгодно) тепер загинули під ракетними ударами сотні молодих, мобілізованих чоловіків, які ще не встигли доїхати до фронту, ще не вступили в бій, ще не встигли навіть почати «захищати цей ваш горезвісний російський світ », а скільки залишилося каліками після поранень і скільки з поранених не побачить світанку наступного дня.
Краще б вони обрали в'язницю, але це їхній вибір.
У Росії заявили, що ліквідовано понад 60 російських окупантів.. За іншими даними, армія путіна втратила 600 своїх бійців.
Ось що пишуть росіяни у своїх ВК:
Так, на росії мамки, сестри, дружини починають осмислювати, навіть вчаться рахувати, а хто і підраховувати всі наслідки путінської сво. Але є одне, але більшість мобіків не будуть відзначені в жодних списках. І відповідно ні виплат, ні тим більше почестей та порядку ніхто не отримає. Більшість російських мобіків просто згоріли, паливо плюс чотири влучення HIMARS… з бетону зробили пил, а з більшості тіл окупантів і сліду не залишили.
Як виявилося, всі мобілізовані були з Самарської області, траурні заходи відбудуться у чотирьох містах Росії: Самарі, Тольятті, Новокуйбишевську та Сизрані.
Новий рік розпочався….
Майстерність ЗСУ та тупість російських командирів і самих мобіків вже у 2023 році дозволила встановити рекорд зі знищення перших останніх, як у живій силі, так і в одиницях техніки.
Як виявилося, всі мобілізовані були з Самарської області, траурні заходи відбудуться у чотирьох містах Росії: Самарі, Тольятті, Новокуйбишевську та Сизрані.
Новий рік розпочався….
Майстерність ЗСУ та тупість російських командирів і самих мобіків вже у 2023 році дозволила встановити рекорд зі знищення перших останніх, як у живій силі, так і в одиницях техніки.
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