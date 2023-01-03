Новий рік в окупованій Макіївці розпочався салютом HIMARS

14:16 03 січня Київ, Україна

У Макіївці Збройні сили України поховали під ракетними ударами сотні молодих мобілізованих росіян.



Почався 2023 рік... Хто зміг послухати зворушливе до сліз вітання Президента України Володимира Зеленського. А хтось на фронті захищав спокійний сон українців.. Вони, мабуть, не знали, що такі заходи без узгодження із ЗСУ закінчуються смертельно для гостей-окупантів.



Ось і макіївські мобики потрапили під роздачу подарунків від ЗСУ, HIMARS «поклацували» їх як горіхи.



На момент удару в Макіївському гуртожитку дислокувалися:

24 вс 20-го загону спеціального призначення ВВ ПРИВО ВС рф;

20 вс 360-го навчального полку зв'язку ОВ МВС Росії (в/ч 5204);

242 НД 631-го регіонального навчального центру БП ракетних військ та артилерії ЗС Росії.

За попередніми підрахунками, трупів російських військових близько шестисот. Чому така велика кількість мобілізованих росіян була в одному місці? Відповідь проста: уцілілих будівель у Макіївці дуже мало, мобиків намагаються тримати всіх разом, щоб краще доглядати, щоб не напилися чи не надумали дезертувати. Крім того, у підвалі гуртожитку був склад запасів палива і щоб ніхто з місцевих не розікрав, чи самі командири не продали – будівлю «під зав'язку» заселили на той час майбутнім бойовими одиницями.



Слід також зазначити, що російські командири безглузді і бездарні (про це навіть пишуть російські блогери) взагалі не думають про людей і особливо про те, як їх розосередити.



Через тупість, самовпевненість, халатність (і називайте як завгодно) тепер загинули під ракетними ударами сотні молодих, мобілізованих чоловіків, які ще не встигли доїхати до фронту, ще не вступили в бій, ще не встигли навіть почати «захищати цей ваш горезвісний російський світ », а скільки залишилося каліками після поранень і скільки з поранених не побачить світанку наступного дня.



Краще б вони обрали в'язницю, але це їхній вибір.



У Росії заявили, що ліквідовано понад 60 російських окупантів.. За іншими даними, армія путіна втратила 600 своїх бійців.



Ось що пишуть росіяни у своїх ВК:



Аліна Бєлова: «На той момент було заселено 700 осіб, тобто в 10 разів більше, ніж ви (морф) кажете»

Христина Єпіфанова: «Як же це все дратує вже! Телефони були зроблені! Щас згадую розмову з чоловіком, що самі командири їм казали, що прийшло зведення, що хтось здав їх і до того ж свої, але командири нічого не зробили, не шукали цих щурів, і вчасно не з'їхали! Хоча знали, що ворог знає де знаходяться! І мирні жителі,, типо,, були проти що наші там! »

Надія Родіонова: «Рінат, там були і тольяттинські. Втрати там великі, у мене там 2 брати були один уже віддзвонився в шпиталі, а ось іншого немає новин»

Ганна Іванова: «Наталя, немає звичайно, у нас завжди так, вовки в овечій шкурі зробили винними хлопців, ще й брешуть про те, що загиблих у 10 разів менше!»

Анастасія Сергєєва відповіла Ірині: «Ірина, Сімки ВСІХ операторів зв'язку Росії вже у продажу в Макіївці до речі»

Анастасія Сергєєва відповіла Злий: «Злий, ну от поки ви в це і вірите прильоти так і будуть, потрібно більше дисципліни і менше сопель від дружини, які по 150 разів на день дзвонять.»

Вікторія Нефьодова: «Мій чоловік мені сказав, що телефони заборонили.. він зламав телефон у поїзді і сімку навіть порізав.

Ірина Задоріна відповіла Maria: «Maria, там у командирів є телефони з них і дзвонять. В інтернеті тільки через вай-фай, який лунає з місцевого провайдера.

Простіше звинуватить хлопців, ніж визнати провину і піти за статтею. Їм мало не щодня говорили про цю небезпеку. Не думаю що вони там усі такі овочі що б так вчинити недбало.

Anya Anya відповіла Maria: «Maria, всі повикидали телефони.

Це смішно. Не знаєте мовчите краще»

Дар'я Кузнєцова: «Комусь передзвонили?»

Олена Скворцова: «Дар'я, ні. Чекаю»

Дар'я Кузнєцова: "І я"

Олена Скворцова: «Дар'я, ні, чекаю 2 години вже»

Наталія Чернова: «Ми теж жмо»

Віра Колмогорцева: «Знаю, що один взвод живий, у мене там син, їх не було в будівлі, вони в полях були»

Марія Борисова: «Мені теж через час зателефонували та ще дружинам яких знаю. Усім кажуть одне й те саме: у списках не значиться.»

Сергій Колесніков: «Марія, у яких саме списках? Загиблих?

Марія Борисова відповіла Сергію: «Сергію, а в жодному взагалі. Загиблих, поранених та зниклих. Вони мають один текст на всіх»





Так, на росії мамки, сестри, дружини починають осмислювати, навіть вчаться рахувати, а хто і підраховувати всі наслідки путінської сво. Але є одне, але більшість мобіків не будуть відзначені в жодних списках. І відповідно ні виплат, ні тим більше почестей та порядку ніхто не отримає. Більшість російських мобіків просто згоріли, паливо плюс чотири влучення HIMARS… з бетону зробили пил, а з більшості тіл окупантів і сліду не залишили.



Як виявилося, всі мобілізовані були з Самарської області, траурні заходи відбудуться у чотирьох містах Росії: Самарі, Тольятті, Новокуйбишевську та Сизрані.

Новий рік розпочався….



Майстерність ЗСУ та тупість російських командирів і самих мобіків вже у 2023 році дозволила встановити рекорд зі знищення перших останніх, як у живій силі, так і в одиницях техніки.