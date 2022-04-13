Новий головнокомандувач армією рф Дворніков має досвід командування у Сирії

Призначення рф генерала армії Олександра Дворнікова командувачем війною в Україні є спробою централізувати командування та управління, оскільки нездатність до злагоджених та скоординованих військових дій досі заважала російському вторгненню.
Про це йдеться у нещодавньому звіті Британської розвідки.
Як і багато високопоставлених російських генералів, Дворніков має досвід командування в Сирії. Крім того, з 2016 року він командує Південним військовим округом рф, що межує з Донбасом.
"Російські повідомлення нещодавно підкреслювали прогресуючий наступ на Донбасі в міру того, як російські сили переорієнтуються на схід. Вибір Дворнікова ще раз демонструє, як рішучий український опір та неефективне довоєнне планування змусили рф переглянути свої дії".
Як і багато високопоставлених російських генералів, Дворніков має досвід командування в Сирії. Крім того, з 2016 року він командує Південним військовим округом рф, що межує з Донбасом.
"Російські повідомлення нещодавно підкреслювали прогресуючий наступ на Донбасі в міру того, як російські сили переорієнтуються на схід. Вибір Дворнікова ще раз демонструє, як рішучий український опір та неефективне довоєнне планування змусили рф переглянути свої дії".
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