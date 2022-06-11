Новий фаворит путіна курує окупованими територіями в Україні

Психічно хворий Володимир Путін вже почав публічно порівнювати себе з Петром I і розповідати про "збирання російських земель". Оформити це саме збирання для нього покликаний новий лідер - перший заступник глави Адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко, який зачастив на Донбас і в окуповані райони Запорізької та Херсонської областей.

Досі Кирієнко відповідав за внутрішню політику - вибори, партії, молодіжні рухи та ін. Після початку війни Кирієнко став одним із тих, хто активно займається Україною. Саме він оприлюднив ідею "шефства" російських регіонів над окупованими областями.

Напередодні видання Медуза опублікувало розслідування, головна думка якого полягає в тому, що Кирієнко за час війни потрапив у ближнє коло путіна та готує приєднання Донбасу до Росії.

Тепер Кирієнко займається самопроголошеними ДНР та ЛНР, а також зайнятими російськими військами територіями Херсонської та Запорізької областей України.

Як і слід очікувати, "нова мітла" зайнялася зміною влади в окупації.

У так званій "ДНР" під керівництвом Кирієнка змінили "уряд". Новим прем'єром самопроголошеної “ДНР” призначено Віталія Хоценка, уродженця Дніпропетровська, який досі був високопосадовцем в одному з російських міністерств.

Призначення Хоценка та зміна "уряду" в "ДНР" відбулася якраз у той час, коли Кирієнко приїхав туди з черговим відрядженням.

Увечері в середу стало відомо, що заступником голови "уряду ДНР" став Євген Солнцев, який був помічником міністра будівництва Росії. Заступник керівника "адміністрації голови ДНР" був призначений Олександр Костомаров - він обіймав посаду віце-губернатора Ульяновської області. До Хоценка високопосадовці російські чиновники взагалі не займали постів в урядах "республік".

У сусідній самопроголошеній Луганській народній республіці напередодні заявили, що "чутки про зміну уряду, що очікується, не відповідають дійсності", проте в четвер було оголошено про призначення "віце-прем'єром ЛНР" колишнього віце-губернатора Курганської області Владислава Кузнєцова.

Тепер в окупаційних районах очікують на проведення так званих “референдумів” про приєднання до Росії.

На думку українського правозахисника Павла Ліснянського, референдум планується синхронний і в ОРДЛО, і в південній частині України, захопленій росіянами.. Запланували його нібито 11 вересня.

"Вони зараз готують процедуру, щоб застосувати дистанційне електронне голосування, для якого потрібен номер телефону. Якщо люди не прийдуть, то це буде фіаско", - сказав Ліснянський.

Щоб фіаско не відбулося, і був призначений Кирієнко, каже експерт з регіональної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Ёж, тому що Росія зіткнулася з управлінськими проблемами і в ОРДЛО, і на захоплених після 24 лютого територіях. Саме Кірієнко експерт називає головним у роспроекті створення системи цивільного управління.