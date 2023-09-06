Новий етап співробітництва: Україна та Румунія підписали важливі угоди

16:51 18 серпня Київ, Україна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні, 18 серпня, здійснив офіційний візит до Бухаресту. Під час спільної пресконференції зі своїм румунським колегою Марчелом Чолаку Шмигаль повідомив, що уряди України та Румунії підписали спільну заяву щодо посилення співпраці у забезпеченні транзиту українських товарів.

"Домовилися про відновлення та вдосконалення транспортної інфраструктури, яку, зокрема, зруйнувала росія. Будемо розвивати інфраструктуру на кордоні: під'їзні колії, залізничне сполучення, розширювати пункти пропуску, що діють, і будувати нові", - зазначив Шмигаль.

Він зазначив, що планується також спрощувати прикордонний митний та фітосанітарний контроль у пунктах пропуску та пунктах призначення.



Крім того, Україна та Румунія також активізують співпрацю у Дунайському регіоні через використання наявної портової інфраструктури та сприяння інвестиціям у її розвиток.



Водночас у рамках зустрічі глави урядів України та Румунії здійснили обмін нотами щодо відкриття нового прикордонного пункту пропуску між населеними пунктами Біла Церква та Сігету-Мармацією.



Передбачається, що пункт функціонуватиме у цілодобовому режимі для автомобільного сполучення та вантажно-пасажирських перевезень.



Крім того, міністри підписали угоду про взаємне визнання документів про освіту, що, за словами Шмигаля, дозволить громадянам України та Румунії працювати за фахом під час перебування у країні-сусіді.