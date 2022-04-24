Новий директор Дипломатичної академії при МЗС

21:00 25 листопада Київ, Україна





Про це повідомляє пресслужба МЗС.



За словами Дмитра Кулеби, Дипломатична академія є важливою складовою міністерства. 25 листопада глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба представив нового директора Дипакадемії при МЗС Геннадія Надоленка.Про це повідомляє пресслужба МЗС.За словами Дмитра Кулеби, Дипломатична академія є важливою складовою міністерства.



"Вона повинна продовжити не тільки виконувати ключові функції з підвищення кваліфікації українських дипломатів, а й бути невіддільною частиною українського інтелектуального середовища, центром подій і дискусій, який буде задавати свій дискурс", - сказав Кулеба.



Зазначено, що він визначив одним із пріоритетів початок програм професійного навчання для іноземних дипломатів, що буде відповідати кращим світовим традиціям підготовки фахівців з міжнародних відносин.



"Серед ключових напрямків наших зусиль - диджиталізація, розвиток економічної та енергетичної дипломатії, розширення двостороннього співробітництва та, безумовно, публічна дипломатія, яка є невіддільною частиною сучасної дипломатичної служби", - сказав Геннадій Надоленко.



Відзначається, що Дмитро Кулеба також висловив подяку попередньому директору Сергію Корсунському за тривалу віддану працю на благо розвитку Дипломатичної академії.



Повідомляється, що Геннадій Надоленко з 2010 по 2020 рік був надзвичайним і повноважним послом України в Державі Ізраїль.