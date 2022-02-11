Нових "громадян" РФ будуть використовувати для фальсифікації виборів до Держдуми

20:52 19 травень Київ, Україна





Про це заявив представник України в Тристоронній контактній групі на переговорах по Донбасу в Мінську Сергій Гармаш. Людям, які проживають на території так званих "ДНР" і "ЛНР", спростили процедуру отримання російських паспортів. Тепер цих же людей Кремль використовує для фальсифікації виборів до Держдуми.Про це заявив представник України в Тристоронній контактній групі на переговорах по Донбасу в Мінську Сергій Гармаш.

"Соціологія підтверджує, що електоральна ситуація у «Єдиної Росії» не така, як їм потрібно, симпатії впали. Для вирішення проблеми мобілізуються всі ресурси, чому підтвердженням є співпраця партії влади зі злочинцями з «Союзу ветеранів Донбасу», який курує Сурков для повернення у велику політику, хоча ще зовсім недавно в Кремлі дистанціювалися від цієї організації!", - заявив він.

Вибори на Донбасі, про які було заявлено, будуть використані для залучення голосів 600-800 тисяч і для можливості фальсифікації виборів до Державної Думи в цілому, оскільки перевірити їхню справжність важко.

«Більш того, зараз по Донецьку йде інформація, що ремонтуються приміщення для виборчих дільниць. На мій погляд, це дезінформація, яка спрямована на психологічний тиск на Україну. Оскільки важко уявити, як вони збираються юридично оформити на території іншої держави, яку не визнають як територію іншої держави, провести вибори. Якщо припустити, що людей будуть вивозити на вибори в Ростовську область, що теж категорично важко уявити кількість транспорту і матеріальних ресурсів, щоб вивести 600 тисяч осіб в Ростов», - розповів Сергій Гармаш.

Ще одна можливість, яку російська влада опрацьовує, це голосування онлайн, хоча і є вимога прописки, вони можуть внести зміни.