Нових атак з боку росії можна чекати будь-якої миті - ГУР

15:01 30 листопада Київ, Україна

Наразі ситуація в Україні досить спокійна: російська армія здійснює дорозвідку та поповнює запаси. Однак нових ракетних ударів з боку росії можна очікувати будь-якої миті.



Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скибицький.



Він зазначив, що збільшення кількості військових стратегічних літаків на аеродромі Енгельс у Саратовській області не є "якоюсь надзвичайною подією", проте ГУР контролює розвиток ситуації та відстежує кількість носіїв на авіабазі та їхню готовність до ударів.



Скибицький додав, що запас ракет у російській федерації зменшується, тому російська армія змушена застосовувати старі ракети, які були зроблені ще за Радянського Союзу і відповідно потребують додаткової підготовки.

"За даними військової розвідки України, вони (росіяни - ред.) вже використовують стратегічний запас щодо деяких видів озброєння, а на скільки атак ще вистачить ракет, залежить від виробництва", - додав представник ГУР.

За його словами, росія, оминаючи економічні санкції, ще здатна виробляти крилаті ракети, що застосовуються проти України.



Скибицький також зазначив, що немає даних про постачання до росії ракетного озброєння з Ірану чи білорусі, проте переговори з Іраном, ймовірно, продовжуються.