Нові кримінальні справи проти Порошенка

Екс-президент звинувачується в зловживанні службовим становищем та легалізації отриманих злочинних шляхом коштів
Державне бюро розслідувань порушило проти п'ятого президента України і чинного народного депутата Петра Порошенка чотири нові кримінальні справи за заявою олігарха Ігоря Коломойського.
Про це заявив під час брифінгу 10 липня адвокат Порошенко Ігор Головань, передає «Укрінформ».
Державне бюро розслідувань порушило проти п'ятого президента України і чинного народного депутата Петра Порошенка чотири нові кримінальні справи за заявою олігарха Ігоря Коломойського.
Про це заявив під час брифінгу 10 липня адвокат Порошенко Ігор Головань, передає «Укрінформ».
Також правозахисник уточнив, в одній із заяв Коломойського кажуть, що Порошенко нібито завдав шкоди Приватбанку, розголошуючи банківську таємницю.
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