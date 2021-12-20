Нові кримінальні справи проти Порошенка

16:58 10 липень Київ, Україна





Державне бюро розслідувань порушило проти п'ятого президента України і чинного народного депутата Петра Порошенка чотири нові кримінальні справи за заявою олігарха Ігоря Коломойського.



Про це заявив під час брифінгу 10 липня адвокат Екс-президент звинувачується в зловживанні службовим становищем та легалізації отриманих злочинних шляхом коштівДержавне бюро розслідувань порушило проти п'ятого президента України і чинного народного депутата Петра Порошенка чотири нові кримінальні справи за заявою олігарха Ігоря Коломойського.Про це заявив під час брифінгу 10 липня адвокат Порошенко Ігор Головань, передає «Укрінформ».

«Коломойський виступив зі стандартним набором і, звичайно, його заяви стосуються ПриватБанку , ніби президент Петро Порошенко перешкоджав господарській діяльності ПриватБанку, на кшталт Порошенка розголошував банківську таємницю ПриватБанку. І, як завжди, там і зловживання службовим становищем та легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом », - розповів Головань.

Також правозахисник уточнив, в одній із заяв Коломойського кажуть, що Порошенко нібито завдав шкоди Приватбанку, розголошуючи банківську таємницю.